Face à Arsenal : Giroud signe un fait rare dans l'histoire de la Ligue des champions

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... et un siège spécial derrière Buffon !

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Olivier Giroud est entré dans l'histoire de la Ligue des champions, après avoir joué face à son ancien club Arsenal, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, mardi soir.

Lille s'est incliné à l'Emirates Stadium sur le score de trois buts à zéro, inscrits par Arsenal en 7 minutes (64e, 67e, 71e) par Timber, Eze et Saka respectivement.

Giroud est entré en jeu depuis le banc, à la 78e minute, en remplacement du Japonais Ayase Ueda.

Selon les données du réseau Opta, « Giroud, à l'âge de 40 ans et 13 jours, devient le premier joueur français âgé de 40 ans ou plus à disputer un match de Ligue des champions ».

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Le vétéran français devient également le deuxième joueur de l'histoire, toutes nationalités confondues, à disputer la Ligue des champions à 40 ans ou plus avec un club français, après le gardien italien Gianluigi Buffon avec le Paris Saint-Germain lors de la saison 2018-2019.