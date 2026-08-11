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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Face à Al Jazira : Vissing débute la saison d'Al Ittihad avec Awar, Al Nesyri et les nouvelles recrues

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
Ligue des Champions AFC - Qualification
J. Wissing
Y. En-Nesyri
H. Aouar
D. Lopy
F. Abdi
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Allemagne
Maroc
Algérie
Sénégal

« Al-Ameed » vise la qualification asiatique

L'Allemand Jens Wissing, entraîneur d'Al-Ittihad Saudi, a décidé de compter sur le duo Houssem Aouar et Youssef En-Nesyri dans le onze de départ pour le premier match officiel qu'il dispute avec « les Tigres » lors de la nouvelle saison.

Al-Ittihad affronte Al-Jazira, ce mardi, sur le stade Mohammed Bin Zayed dans la capitale émiratie Abou Dabi, au tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Wissing a dévoilé la composition officielle du match, qui a vu la présence de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri et du milieu de terrain algérien Houssem Aouar, malgré certains rapports qui évoquaient un manque de conviction de l'entraîneur allemand à leur égard.

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L'ailier français Moussa Diaby a également figuré dans le onze de départ, aux côtés d'En-Nesyri et de l'ailier néerlandais Steven Bergwijn, malgré les informations qui le lient à un transfert vers le club allemand du Bayer Leverkusen cet été.

Saudi Pro League
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ITT
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ALK
Division 1
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HAT
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ALJ

Au milieu de terrain, l'entraîneur allemand a aligné la nouvelle recrue en provenance du club espagnol d'Almería, le Sénégalais Dion Lopy, aux côtés d'Aouar, ainsi que le jeune joueur Farha Al-Shamrani, en raison du manque numérique évident à ce poste.

Lopy n'était pas la seule nouvelle recrue de la liste, puisqu'il était accompagné du latéral gauche Faris Abidi, arrivé du club de NEOM, qui a joué aux côtés du trio composé du Portugais Danilo Pereira, du Camerounais Steve Kellner et du Serbe Karlo Simić.

La composition d'Al-Ittihad était la suivante :

  • Gardien de but : Predrag Rajković
  • Ligne défensive : Steve Kellner - Danilo Pereira - Karlo Simić - Faris Abidi
  • Milieu de terrain : Houssem Aouar - Dion Lopy - Farha Al-Shamrani
  • Ligne offensive : Moussa Diaby - Youssef En-Nesyri - Steven Bergwijn
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