L'Allemand Jens Wissing, entraîneur d'Al-Ittihad Saudi, a décidé de compter sur le duo Houssem Aouar et Youssef En-Nesyri dans le onze de départ pour le premier match officiel qu'il dispute avec « les Tigres » lors de la nouvelle saison.

Al-Ittihad affronte Al-Jazira, ce mardi, sur le stade Mohammed Bin Zayed dans la capitale émiratie Abou Dabi, au tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Wissing a dévoilé la composition officielle du match, qui a vu la présence de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri et du milieu de terrain algérien Houssem Aouar, malgré certains rapports qui évoquaient un manque de conviction de l'entraîneur allemand à leur égard.

L'ailier français Moussa Diaby a également figuré dans le onze de départ, aux côtés d'En-Nesyri et de l'ailier néerlandais Steven Bergwijn, malgré les informations qui le lient à un transfert vers le club allemand du Bayer Leverkusen cet été.

Au milieu de terrain, l'entraîneur allemand a aligné la nouvelle recrue en provenance du club espagnol d'Almería, le Sénégalais Dion Lopy, aux côtés d'Aouar, ainsi que le jeune joueur Farha Al-Shamrani, en raison du manque numérique évident à ce poste.

Lopy n'était pas la seule nouvelle recrue de la liste, puisqu'il était accompagné du latéral gauche Faris Abidi, arrivé du club de NEOM, qui a joué aux côtés du trio composé du Portugais Danilo Pereira, du Camerounais Steve Kellner et du Serbe Karlo Simić.

La composition d'Al-Ittihad était la suivante :