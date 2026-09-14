Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-QAT-QSL-SADD-SHAMALAFP

Traduit par

Face à Al Ittihad, Bounedjah écrit une nouvelle page d'histoire en Ligue des champions d'Asie

B. Bounedjah
Al-Shamal vs Al Ittihad
Al-Shamal
Al Ittihad
AFC Champions League Elite
Algérie
Qatar
Arabie saoudite

L'attaquant algérien a brillé face aux « Tigres »

L'Algérien Baghdad Bounedjah, attaquant d'Al-Shamal du Qatar, a écrit une nouvelle page d'histoire dans la Ligue des champions d'Asie Elite, aux dépens du club saoudien d'Al-Ittihad.

Al-Ittihad s'est déplacé chez Al-Shamal, ce lundi, au stade Al-Bayt à Al-Khor, lors de la première journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Bounedjah a ouvert le score pour Al-Shamal à la 63e minute de la rencontre, après avoir reçu une passe au sol dans la surface de réparation d'Al-Ittihad, avant de frapper du pied gauche ; le ballon a heurté la défense pour finir au fond des filets du gardien serbe Predrag Rajković.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet dès maintenant !

Ce but était historique pour l'attaquant algérien, comme pour Al-Shamal, puisqu'il s'agit du tout premier but du club qatari dans l'histoire de la Ligue des champions d'Asie Elite, et ce lors de son tout premier match dans l'histoire de la compétition.

Bounedjah a par ailleurs renoué avec les buts dans la compétition asiatique après une absence d'environ 3 ans, son dernier but dans la compétition remontant au 4 décembre 2023, lors du match nul de son ancien club Al-Sadd face aux Ouzbeks de Nasaf Karshi (2-2), à l'occasion de la huitième journée de la phase de ligue.

De manière générale, ce but était le 30e inscrit par Baghdad Bounedjah en Ligue des champions d'Asie, lui qui avait déjà marqué 29 buts avec son ancien club Al-Sadd depuis l'édition 2018.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google