L'Algérien Baghdad Bounedjah, attaquant d'Al-Shamal du Qatar, a écrit une nouvelle page d'histoire dans la Ligue des champions d'Asie Elite, aux dépens du club saoudien d'Al-Ittihad.

Al-Ittihad s'est déplacé chez Al-Shamal, ce lundi, au stade Al-Bayt à Al-Khor, lors de la première journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Bounedjah a ouvert le score pour Al-Shamal à la 63e minute de la rencontre, après avoir reçu une passe au sol dans la surface de réparation d'Al-Ittihad, avant de frapper du pied gauche ; le ballon a heurté la défense pour finir au fond des filets du gardien serbe Predrag Rajković.

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Ce but était historique pour l'attaquant algérien, comme pour Al-Shamal, puisqu'il s'agit du tout premier but du club qatari dans l'histoire de la Ligue des champions d'Asie Elite, et ce lors de son tout premier match dans l'histoire de la compétition.

Bounedjah a par ailleurs renoué avec les buts dans la compétition asiatique après une absence d'environ 3 ans, son dernier but dans la compétition remontant au 4 décembre 2023, lors du match nul de son ancien club Al-Sadd face aux Ouzbeks de Nasaf Karshi (2-2), à l'occasion de la huitième journée de la phase de ligue.

De manière générale, ce but était le 30e inscrit par Baghdad Bounedjah en Ligue des champions d'Asie, lui qui avait déjà marqué 29 buts avec son ancien club Al-Sadd depuis l'édition 2018.