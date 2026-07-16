Le CSKA Moscou dément formellement une information diffusée par Fabrizio Romano. Le club moscovite dément avoir proposé cinq millions d’euros pour Exequiel Zeballos, qui devrait s’engager avec Naples.

Mercredi, Romano a affirmé que Naples était toujours en lice pour recruter l’attaquant de Boca Juniors. L’ailier droit de 24 ans aurait déjà trouvé un accord personnel avec le club italien, qui espère que son offre d’environ neuf millions d’euros suffira à racheter un contrat courant jusqu’en 2026.

Dans son article, Romano affirme que Zeballos a « refusé cinq millions d’euros nets par saison proposés par le CSKA Moscou ». Des sources russes démentent formellement cette information : « Fabrizio, arrête de raconter n’importe quoi. »

« Tu es un journaliste respecté. Le CSKA n’a jamais proposé à aucun joueur cinq millions d’euros nets par an. Les discussions avec Boca ont été interrompues en février : pas d’accord, pas d’offre personnelle. »

« Nous ne cherchons pas d’ailier lors de ce mercato. Cessez d’utiliser notre nom pour conclure des accords ou faire monter les enchères », a fait savoir le club moscovite.

Zeballos se dirige donc vers Naples pour son premier défi à l’étranger, lui qui n’a connu que Boca jusqu’ici.

Selon le média argentin TyC Sports, Zeballos est très motivé à l’idée de rejoindre Naples, notamment en raison de l’héritage laissé par Diego Armando Maradona au sein du club.

En 140 matchs sous le maillot de Boca, l’ancien international junior a inscrit 16 buts et délivré 16 passes décisives. Polyvalent, il peut aussi évoluer sur le côté gauche, ce qui offre au coach Massimiliano Allegri une précieuse flexibilité tactique.

De son côté, le CSKA Moscou vise un classement supérieur à celui de l’exercice précédent : les Moscovites avaient terminé à la cinquième place, à dix-sept points du champion, le Zenit Saint-Pétersbourg. Dans une semaine, le club entamera la nouvelle saison à domicile face au Baltika.