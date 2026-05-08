Fabrizio Romano est formel : « Jordi Cruyff le voit comme le futur entraîneur de l’Ajax. »

L'Ajax mise sur Michel. L'entraîneur espagnol de Gérone devrait devenir le nouveau manager du club amstellodamois la saison prochaine, d'après les informations communiquées vendredi matin par Fabrizio Romano.

Mike Verweij, dujournal De Telegraaf, avait déjà indiqué que Jordi Cruijff souhaitait voir Michel rejoindre le club, mais précisait qu’aucune discussion n’était encore en cours. Selon Romano, il est désormais le candidat numéro un.

Selon l’expert du mercato, Gérone anticipe déjà son départ et aurait identifié plusieurs successeurs potentiels.

Selon l’Italien, l’Ajax possède bien une short-list, mais elle ne comprend que trois noms. Il écarte par ailleurs la piste menant à Arne Slot : Michel reste la priorité.

Présent à Gérone depuis cinq ans, il a mené le club à la montée en Liga puis à une qualification historique pour la Ligue des champions la saison dernière.

Son contrat avec le club catalan expire cet été, ce qui lui permet de négocier librement avec d’autres formations.



