Ittihad Club travaille toujours d’arrache-pied sur l’arrivée d’Anis Hadj Moussa, rapporte Fabrizio Romano. L’ailier de Feyenoord a encore jusqu’à dimanche soir inclus pour boucler le transfert.

Plus tôt dans la journée, il est apparu qu’une nouvelle offre revalorisée d’environ 40 millions d’euros avait été soumise à Feyenoord. Selon Romano, elle n’a donc pas été immédiatement jetée à la poubelle, puisque les deux parties seraient « en quête d’un accord ».

Fait remarquable, l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst avait encore expliqué plus tôt à ESPN que Hadj Moussa ne partirait plus cet été. L’Algérien est arrivé en retard à deux reprises samedi et ne figurait pas dans le groupe pour le duel face au NEC, mais il ne serait malgré tout pas autorisé à partir.

« Je pense qu’il est clair pour tout le monde que cela a aussi été très difficile pour lui. Il n’y est pas mentalement. Ce matin, il est arrivé en retard, mais cet après-midi aussi, il est arrivé en retard à une réunion », a déclaré Van Bronckhorst.

« Pour moi, ça a été la goutte d’eau qui a fait qu’aujourd’hui ne serait pas le jour où il pourrait être avec nous. Mais je pense qu’il ne partira pas. On m’a dit qu’il ne partirait absolument pas », a assuré l’entraîneur de Feyenoord.

Dans le cas où aucun accord ne pourrait plus être trouvé avec Feyenoord, Ittihad Club devra se rabattre sur une autre piste. Romano indique que Luiz Henrique (Zenit) est alors le candidat tout désigné. Cela signifie une mauvaise nouvelle pour le PSV.

Plus tôt, il était en effet apparu qu’il y avait aussi un intérêt pour Esmir Bajraktarevic, que le PSV aimerait encore vendre. Le club d’Eindhoven envisageait déjà prudemment un prix fort compris entre 10 et 15 millions d’euros, mais il apparaît désormais qu’Ittihad Club joue sur d’autres tableaux.