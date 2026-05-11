Fabrizio Romano dément les déclarations de José Mourinho concernant un éventuel retour au Real Madrid

Selon les informations communiquées lundi matin par Fabrizio Romano, le retour de José Mourinho au Real Madrid n’est pas à exclure. L’expert italien des transferts affirme que l’entourage du technicien portugais est en pourparlers avec le club merengue depuis plusieurs semaines, malgré les démentis publics de l’intéressé.

Selon l’expert des transferts, malgré les démentis publics de l’entraîneur, son entourage négocie depuis plusieurs semaines avec le club merengue.

Selon l’Italien, les discussions sont toujours en cours et devraient se poursuivre prochainement, marquant un nouveau tournant dans la recherche d’un successeur à Álvaro Arbeloa.

Le technicien portugais avait pourtant affirmé lors d’une récente conférence de presse n’avoir eu aucun contact avec le club merengue. « Tout le monde parle sans cesse du Real Madrid, et je continue de le nier », avait-il déclaré.

« Je n’ai eu aucun contact avec le président ni avec d’autres personnalités importantes au sein de l’organisation. J’ai choisi, comme je l’ai fait dans des situations similaires au cours de ma carrière, et certainement maintenant, en fin de saison, de ne parler à personne. Je n’ai eu absolument aucun contact avec le Real Madrid. »

Précisons que le technicien portugais avait déjà dirigé le club madrilène de 2010 à 2013, soit 178 matchs au total, et avait conclu son passage par un titre de champion d’Espagne, une Supercoupe d’Espagne et une Copa del Rey.