Fabregas : "Ziyech a la vision de jeu pour faire de Chelsea des champions"

L'ancien milieu de terrain des Blues, qui a gagné deux titres lors de son passage à Stamford Bridge, a été impressionné par l'ailier marocain.

Hakim Ziyech est un ailier qui "fait bouger les choses" et qui revendique la "vision" de transformer en prétendant au titre de , affirme Cesc Fabregas. Les Blues commencent à récolter les fruits d'investissements massifs au cours de l'été car, après deux mercatos très peu mouvementés à Stamford Bridge, Frank Lampard a vu les cordons de la bourse se desserrer à nouveau. Il a renforcé son effectif du gardien de but à l'attaque, avec certains des joueurs les plus courtisés du football européen qui sont arrivés dans l'ouest de Londres.

Hakim Ziyech, qui avait attiré l'attention du géant de l' , appartient à cette catégorie, le joueur de 27 ans se révélant être l'un des talents créatifs et les plus productifs du continent. Ces qualités sont maintenant pleinement exposées à Chelsea, l'international marocain ayant un impact immédiat en après avoir été blessé en début de saison. Cesc Fabregas pense que Ziyech, avec l'autre recrue, Timo Werner, pourrait permettre aux Blues d'être dans la course pour le plus prestigieux des titres nationaux.

L'Espagnol qui a remporté deux titres lors de son passage à Chelsea a déclaré à 90 minutes à propos de Ziyech : "C'est un très bon joueur. Il a cette vision dont vous avez besoin dans une équipe de premier plan comme Chelsea, qui veut gagner et être championne. On pouvait voir qu'ils manquaient d'idées la saison dernière et peut-être au début de cette saison, mais avec Ziyech, on voit qu'il a cette dernière passe. Ce n'est pas seulement qu'il le voit, c'est qu'il le fait bien, au bon moment. C'est la prise de décision dont nous parlons aujourd'hui".

"Pourquoi les entraîneurs sont-ils si tactiques? Parce qu'ils voient que la prise de décision des joueurs n'est pas très bonne, ils doivent donc toujours leur apprendre ce qu'ils doivent faire. Avant, je crois que les entraîneurs n'étaient pas autant derrière les joueurs qu'ils le sont maintenant, ils sentaient qu'il n'y avait peut-être pas autant de besoin parce que les joueurs le voyaient déjà eux-mêmes, mais je pense que Ziyech est l'un de ces joueurs", a ajouté l'Espagnol.

"Il fait bouger les choses, des choses auxquelles les défenseurs ne s'attendent pas. Ils n'attendent pas la passe, vous les attrapez en train de dormir et vous avez quelqu'un comme Timo Werner qui fait de superbes courses derrière. Je pense que c'est là que Chelsea pourrait être si puissant cette année", a conclu Cesc Fabregas. Hakim Ziyech a reçu de nombreux éloges ces derniers temps et compte déjà deux buts et trois passes décisives en sept apparitions pour Chelsea toutes compétitions confondues.