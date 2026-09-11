Como, dirigé par son entraîneur Cesc Fàbregas, a débuté en force son parcours en Ligue des champions en s'imposant largement face à son hôte allemand Leipzig sur le score de 4-1, hier jeudi, pour la première apparition du club italien dans la compétition continentale.

Les déclarations de Fàbregas ne se sont pas limitées à des éloges envers ses joueurs, mais se sont également étendues à des compliments sur la performance de son ancien club, le Barça, après sa victoire écrasante face au Feyenoord (5-1), dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions.

Fàbregas a déclaré, dans des propos rapportés par le journal catalan « Mundo Deportivo » : « Hier, j'ai regardé le match du Barça, et je te dis que le Feyenoord est une très bonne équipe, mais le Barça te fait paraître mauvais, parce qu'ils trouvent toutes les solutions à tous les instants. »

L'ancien international espagnol a poursuivi : « Tu peux les surveiller en homme à homme, comme ils ont essayé (le Feyenoord) avec Rodri ou Pedri, mais ils trouvent des solutions de tous les côtés. Peu importe qui joue, ils ont un très haut niveau. Il fait peur, il fait peur le niveau qu'ils traversent actuellement. »

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Au sujet de la performance de son équipe, Fàbregas a déclaré : « Dans l'ensemble, c'était un bon match, surtout en première mi-temps, où nous avons joué à un très haut niveau. En seconde période, nous avons très bien commencé, mais nous avons ensuite rencontré quelques difficultés à maîtriser les choses sur les côtés. »

Concernant la variété tactique de Como, il a expliqué : « Dans le football actuel, il faut être prêt à tout. Pour être une équipe complète, il faut maîtriser de nombreux aspects, il y a des petits matches à l'intérieur des matches, et il faut savoir comment résoudre certaines choses, surtout à ce niveau. »

Au sujet de l'école d'entraîneurs espagnole, il a affirmé : « Je pense que la présence de nombreux entraîneurs espagnols dans l'élite n'est pas un hasard. Sur le plan footballistique, nous sommes les meilleurs, car les jeunes l'ont prouvé lors de la Coupe du monde. De plus, le niveau des entraîneurs espagnols est très élevé, et ils le prouvent. Je ne citerai pas de noms car vous les connaissez tous. »

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