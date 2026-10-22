Cesc Fabregas, l'entraîneur de Côme, a révélé qu'il avait demandé à ses joueurs de relâcher la pression sur Manchester United lors de la défaite humiliante (4-1) de ces derniers en Ligue des champions, mercredi.

Côme menait par quatre buts face à l'équipe de Michael Carrick lorsque Fabregas a ordonné à ses joueurs de préserver leur énergie avant le match de Serie A, samedi, contre Sassuolo, comme l'a rapporté le journal britannique « Daily Mail ».

United a inscrit un but tardif par l'intermédiaire du remplaçant Joshua Zirkzee, et Fabregas a reconnu qu'il était en colère contre lui-même de ne pas avoir infligé davantage d'embarras à son adversaire.

L'ancien milieu de terrain d'Arsenal et de Chelsea a déclaré : « Je regrette les dix dernières minutes car c'est moi qui ai demandé à l'équipe de ralentir le rythme de jeu parce qu'il y a un autre match, et lorsque le score était de 4-0 nous pouvions contrôler un peu les choses. »

Il a ajouté : « J'ai demandé aux joueurs d'arrêter de courir et de rester au milieu, et c'est ce que je regrette parce que j'étais le premier à les pousser à se battre jusqu'au bout. Leur but m'a fait mal car nous avons baissé en intensité et en défense, mais l'erreur était la mienne. »

Il a poursuivi : « Je suis extrêmement heureux de la manière dont les joueurs ont appliqué tout ce que nous avons essayé de faire, non seulement en termes de qualité, qui était élevée, mais aussi dans la façon dont nous avons pressé sans relâche jusqu'à la 85e minute. »

Il a enchaîné : « Nous essayons de créer une culture au club, un style de jeu et une identité. Ce soir était un autre moment convaincant pour nous. »

Fabregas a souligné : « Je ne peux pas vous mentir sur le fait que battre Manchester United était un motif de fierté. Nous connaissons l'histoire de notre club, et combien il a souffert au fil des années. Il va de soi que j'espère que tous les garçons et toutes les filles porteront demain le maillot de Côme en allant à l'école, je suis fier. »

Il a ajouté : « Je dis toujours aux jeunes : amusez-vous, battez-vous, faites tout pour réaliser la meilleure carrière possible pour chacun d'entre vous, car elle passe vite. »

Il a conclu : « Ils m'ont fait prendre du plaisir ce soir, mais pas tant pour la victoire que pour la manière, car ils ont joué de la façon dont j'aime que mon équipe joue, avec foi, avec qualité, avec l'esprit clair, avec agressivité et avec un pressing féroce. »



