L'Espagnol Cesc Fàbregas, entraîneur du club italien de Côme, a averti que son équipe pourrait être contrainte de disputer la Ligue des champions avec un effectif très limité ne dépassant pas 16 ou 17 joueurs.

Cette situation est due aux restrictions et aux règlements stricts imposés par l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, l'équipe manquant du nombre requis de joueurs issus de l'académie des jeunes du club. Il a par ailleurs indiqué se réjouir des nouvelles recrues conclues récemment par son équipe, comme Mattia Liberali, Lucas Da Cunha et Kayke.

Ces défis surviennent à la suite de la progression rapide réalisée par l'équipe : après avoir évolué en deuxième division il y a seulement deux ans, le club italien se retrouve à préparer sa participation à la plus prestigieuse des compétitions continentales après avoir terminé quatrième du championnat italien la saison dernière.

Cette ascension rapide a surpris la direction du club, qui a rencontré un obstacle lié aux règles de l'UEFA relatives aux joueurs locaux et aux issus de l'académie ; en effet, Côme a souffert la saison dernière de ne compter qu'un seul joueur italien dans ses rangs, lequel n'a disputé qu'une seule minute durant toute la saison.

Fàbregas a expliqué cette crise lors d'une conférence de presse, déclarant, selon les propos rapportés par le site « Football Italia » : « Nous avons des restrictions sur la liste UEFA, et comme nous ne disposons pas encore d'une académie de jeunes capable de répondre à certaines exigences, nous nous retrouverons en Ligue des champions avec une liste composée de seulement 16 à 17 joueurs. C'est la raison qui nous pousse à former nous-mêmes nos joueurs, un processus qui demande du temps et qui ne peut pas être accompli en deux ou trois ans. »

Dans sa volonté de remédier à ce déséquilibre, Côme a recruté Mattia Liberali, joueur de la sélection italienne des moins de 21 ans et ancien espoir du Milan, en provenance de Catanzaro. Fàbregas a commenté son arrivée en ces termes : « Liberali m'a appelé quelques jours avant le début des préparatifs car il voulait être avec nous dès le premier jour. Il a montré une grande volonté et a assimilé rapidement nos idées ; il jouera demain, où il peut occuper le poste de meneur de jeu ou de faux avant-centre. »

Sur le plan du marché des transferts estival, l'entraîneur espagnol a exprimé sa satisfaction à l'égard des nouvelles recrues destinées à compenser les départs, déclarant : « Nous savions que Alberto Moreno et Sergi Roberto partiraient, mais nous avons réussi à les remplacer rapidement ; Kayke est arrivé pour remplacer Moreno, tandis que Lucas Da Cunha est une option que nous suivions depuis janvier dernier, en raison de la personnalité de leader qu'il possède et de sa capacité à apporter de l'équilibre et de l'organisation à l'équipe. J'apprécie aussi beaucoup la passion et la combativité défensive de Kayke, et nous travaillons actuellement avec lui pour développer son jeu lors des phases de possession. »

Fàbregas a évoqué les jeunes stars de l'équipe de retour de vacances après leur participation internationale, comme Nico Paz, présent avec la sélection argentine lors de la Coupe du monde, ainsi que Assane Diao et Martin Baturina ; soulignant que la hausse des attentes à leur sujet s'accompagne d'une augmentation de la pression, et que le rôle du staff technique est de les soutenir à ce stade. L'entraîneur a révélé que Paz reviendra le 17 août et a écarté sa participation au match amical très attendu face à Liverpool.

Fàbregas s'est réjoui de la décision de reconduire Roberto Mancini au poste de sélectionneur de l'équipe d'Italie, saluant ses qualités techniques et son riche parcours d'entraîneur ; il a indiqué qu'il avait toujours été admiratif de sa philosophie de jeu depuis sa période à Manchester City, le décrivant comme « un entraîneur vainqueur qui propose un football plaisant ».

La décision a été officialisée avec le retour de Mancini à la tête de la Squadra Azzurra, trois ans après sa démission pour entraîner la sélection saoudienne ; la direction de la fédération italienne a en effet préféré faire de nouveau appel à ses services à l'issue de négociations menées avec des noms prestigieux comme Carlo Ancelotti, Pep Guardiola et Andrea Pirlo, un choix que certains ont considéré comme un pas en arrière, tandis que Fàbregas s'est démarqué de cet avis en affirmant qu'il s'agissait d'un pas positif pour le football italien.

Fàbregas a déclaré, selon le site italien : « J'ai toujours été admiratif de Mancini, et je le suivais depuis l'époque de Manchester City. Je lui ai parlé à plusieurs reprises, et c'est un entraîneur doté d'une personnalité de vainqueur et exigeante, qui propose un bon football. Il a prouvé comment il obtient des succès lorsqu'il a été sacré champion d'Europe, et je suis très heureux pour lui. »