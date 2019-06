Fabregas : "À 32 ans, Messi est plus performant que jamais"

Le milieu espagnol de l'AS Monaco estime que son ancien coéquipier au Barça n'a jamais été aussi brillant qu'en ce moment.

Cesc Fabregas estime que Lionel Messi a fait évoluer son jeu avec l'âge pour devenir "plus complet que jamais". Et il veut comme preuve le fait que l'international argentin continue, à 32 ans, de dominer la scène footballistique et de battre tous les records individuels.

Barcelone a décroché un autre titre de champion en 2018-1919, avec Messi terminant la campagne avec 51 buts et 22 passes décisives pour se classer au premier rang de ces deux classements. Fabregas, qui est maintenant à , a joué avec l'Argentin dès l'âge de 12 ans avant de rejoindre à 16 piges. Il est retourné ensuite à Barcelone en 2011, retrouvant à l'occasion son vieil ami pendant trois saisons. Et aujourd'hui, et même s'ils n'evoluent plus ensemble, les deux joueurs demeurent très proches.

Messi a adapté son jeu au fur et à mesure que sa carrière avançait et Fabregas a confié à Goal pourquoi ce dernier mérite autant d'éloges que par le passé, sinon plus, même si ses percées en solitaire et ses rushs balle au pied se font de moins en moins nombreux. "C’est ça le problème avec Leo, il se réinvente saison après saison, a déclaré Cesc à propos de la star née à Rosario. Peut-être qu’il n’est plus le joueur qui dribble trois, quatre ou cinq joueurs sur son chemin pour finir avec un but exceptionnel, mais au lieu de cela, il préfère maintenant faire des passes de 50 mètres, propulsant Jordi (Alba) en un contre un avec le gardien adverse. Il fait des une-deux près de la surface, il fait des passes en forme de louche... Moi, je pense qu'il est maintenant plus complet que jamais."

Lors des récompenses de fin de saison, Messi a remporté le prix Pichichi pour la sixième fois, un record. Son statut de légende de football football ne se discute plus depuis un moment, mais il pourrait avoir du mal à remporter le Ballon d'Or cette année après une sortie prématurée en Ligue des Champions vécue avec le Barça face au futur vainqueur, .

"Le Ballon d'Or, cette année ? C'est très difficile, cela pourrait dépendre du vainqueur de la , a déclaré Fabregas à propos d'un potentiel 6e triomphe de la Pulga..Normalement, ces trophées sont attribués à des joueurs qui gagnent de grandes choses. Je pense que Messi l’a emporté en 2010 alors qu’il n’a gagné que la , donc c’est tout à fait faisable. Mais si on se pose la question qui est le meilleur, alors Messi est le meilleur. Aucun doute là dessus. Cela étant, je pense que Liverpool a eu une saison fantastique. Et l'un de ses joueurs devrait à coup sûr être sur le podium".