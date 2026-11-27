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Fabio Cannavaro donne un indice sur l’avenir de Virgil van Dijk, défenseur néerlandais de 35 ans dont le contrat avec Liverpool expire à la fin de cette saison, le 30 juin prochain.

Le sélectionneur italien de l’Ouzbékistan a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « Je l’ai vu à la Coupe du monde et il m’a dit qu’il aimerait vivre une expérience en Italie, que cela l’attire beaucoup. Ce serait bien de voir Van Dijk au Milan. Ces dernières années, il a allié un grand gabarit à une vitesse exceptionnelle. »

Il y a vingt ans, Cannavaro remportait le Ballon d’Or. L’ancien défenseur italien de la Juventus, de l’Inter, du Real Madrid, de Parme et de Naples se souvient : « Le journaliste de France Football m’a arrêté à la sortie du centre d’entraînement du Real et est monté dans ma voiture : “Je dois te dire quelque chose, Buffon ne peut plus te rattraper, tu as gagné et nous devons faire l’interview.” Je me souviens avoir pensé : “Mais on est dans Scherzi a Parte ?” Quand je revois les matches de cette année-là, je me dis : “Mon Dieu, comme je jouais bien !” Mais je savais, et je sais encore aujourd’hui, que si Zidane n’avait pas donné un coup de tête à Materazzi, cela aurait été beaucoup plus compliqué. »

« Mon Ballon d’Or vaut maintenant trois fois plus. Aucun défenseur ne l’a remporté depuis et je ne vois pas comment cela pourrait arriver à l’avenir. Peut-être avec Pau Cubarsí ? Un défenseur de Barcelone, la ville qui a le plus critiqué ma victoire. Samuel Eto’o a parlé d’une mascarade. Est-ce que cela m’a dérangé ? Jamais, les critiques ne m’ont jamais dérangé. Aujourd’hui, j’en ris, on dirait que c’est de ma faute si Maldini, Baresi ou Cubarsí n’ont pas remporté le Ballon d’Or. Quel autre défenseur aurait mérité de le gagner plus que tous les autres ? Franco Baresi, en 1994 : sa finale de Coupe du monde contre le Brésil a été incroyable. Mais celui qui s’en est le plus approché, c’est Paolo Maldini : si le Milan avait remporté la finale de la Ligue des champions contre Liverpool à Istanbul en 2005… »

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« Les défenseurs manquent-ils aujourd’hui de vocation ? Nous avons cessé de travailler la technique individuelle, la façon de courir, l’habitude de défendre lorsque le ballon vient de face ou du côté. Chaque poste a ses caractéristiques et, aujourd’hui, on préfère parfois un gardien capable de dégager à 70 mètres à un gardien qui fait des arrêts. Ça me va, mais ne vous plaignez pas ensuite s’il encaisse un but au moment important. »

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« Y a-t-il un jeune Italien qui donne de l’espoir ? Plusieurs, mais je ne donnerai pas de noms. Je vais vous parler de Khusanov, que j’entraîne avec l’Ouzbékistan : il possède des qualités physiques dévastatrices, mais c’est un diamant qu’il faut polir. Il fonce toujours à 300 à l’heure : parfois, il prend le ballon, parfois, il arrive en retard et percute l’arbitre assistant. Ça arrive, c’est normal, il faut travailler là-dessus. »

« J’ai travaillé avec Palma à l’Udinese ? Il a un grand potentiel, mais il doit améliorer sa lecture du jeu et ses duels dans la surface. On verra. En tout cas, il sait jouer au football. »

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« L’Italie se porte-t-elle bien avec Scalvini et Bastoni ? L’Italie encaisse beaucoup de buts, vraiment beaucoup, mais ce n’est pas une question de duo : il faut raisonner en équipe. Il faut faire comprendre aux joueurs qu’ils ne sont pas des chevaux et que le pressing doit être orienté. Spalletti disait : “Si tu perds du temps entre le moment où tu penses à presser et celui où tu vas presser, tu es déjà en retard.” L’Italie est comme ça, nous ne sommes pas assez entraînés à récupérer le ballon et, si la première pression est déjouée, nous sommes en difficulté. »