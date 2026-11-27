Partager Suivez GOAL sur Google

Fabio Cannavaro a révélé que le défenseur central de Liverpool Virgil van Dijk lui avait confié, lors de la Coupe du monde, son envie de jouer en Serie A. Alors que le contrat du Néerlandais expire en juin 2027, la légende italienne estime qu’un transfert à l’AC Milan serait une perspective séduisante.

Publicité

Van Dijk tenté par une aventure en Italie

Liverpool pourrait devoir se battre pour conserver Van Dijk, alors que les spéculations se multiplient autour de son avenir à long terme . Le défenseur central néerlandais figurerait sur les tablettes de l’AC Milan en vue de la saison prochaine.

L’ancien international italien Cannavaro a alimenté ces rumeurs lors d’un entretien avec Gazzetta dello Sport. Le lauréat du Ballon d’Or 2006 a révélé que Van Dijk était réellement tenté par l’idée de se mesurer au football italien. Le contrat actuel de Van Dijk avec Liverpool doit expirer en juin 2027, ce qui pourrait inciter des clubs intéressés à suivre sa situation.

Cannavaro verrait bien le Néerlandais à Milan

Cannavaro a expliqué tenir cette information d’une conversation personnelle avec le défenseur de Liverpool lors de la Coupe du monde. Passé par Naples, Parme, la Juventus et l’Inter au cours de sa carrière, la légende italienne estime que l’AC Milan serait une destination qui lui conviendrait.

« Je l’ai vu à la Coupe du monde et il m’a dit qu’il aimerait vivre une expérience en Italie, a déclaré Cannavaro. Cela le fascine beaucoup. Ce serait bien de voir Van Dijk à Milan. »

Publicité Publicité

Puissance physique et comparaison avec Maldini

Si Cannavaro apprécie manifestement les qualités de Van Dijk, il a aussi livré une analyse tactique franche de l’évolution des défenseurs de haut niveau au fil du temps. S’appuyant sur sa propre expérience et sur une anecdote concernant Paolo Maldini, Cannavaro a souligné le rôle essentiel de la vitesse en défense.

Related Topics

« Ces dernières années, il a allié une grande puissance physique à une vitesse exceptionnelle, a observé Cannavaro. Un jour, un entraîneur a dit à Paolo Maldini : “Tu te retournes mal.” Et il lui a répondu : “Coach, du moment que j’arrive sur le ballon.” »

Cannavaro a prévenu que compter sur sa vitesse pour rattraper une erreur avait forcément ses limites à mesure qu’un joueur avançait dans sa carrière. « C’était pareil pour moi, a-t-il ajouté. Quand on est très rapide, on peut se permettre une erreur technique. Le problème arrive quand on n’a plus cette vitesse. »

Publicité

Quel avenir pour Van Dijk ?

Le contrat de Van Dijk avec Liverpool courant jusqu’en juin 2027, le club reste en position de force concernant son avenir immédiat. Toutefois, l’intérêt supposé de l’AC Milan pour la saison prochaine pourrait bientôt mettre à l’épreuve la détermination de Liverpool à le conserver. Reste à savoir si Van Dijk donnera suite à son attrait pour la Serie A.