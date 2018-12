Fabinho : "Quand j'ai signé à Liverpool, j'avais en tête la rivalité contre Manchester United"

Le milieu brésilien n'a pas caché son impatience à la veille du choc entre Liverpool et Manchester United.

Arrivé en provenance de Monaco l'été dernier, Fabinho a confié que la rivalité avec Manchester United était bien présente dans son esprit au moment de rejoindre les Reds. Liverpool accueille Manchester United ce dimanche, à 17 heures, à Anfield.

"Je suis vraiment impatient. Lorsque vous entrez en contact avec Liverpool, vous avez ce type de matches en tête. Avec la passion des fans, leur soutien, nous allons entrer sur le terrain pour donner le meilleur de nous-mêmes", a-t-il expliqué devant la presse.

"Je ne suis pas vraiment un expert de l'histoire de cette rivalité, mais je pense que c'est la plus grande rivalité du football anglais", a continué le polyvalent milieu brésilien.

"Ce sont les deux équipes les plus performantes en Angleterre, alors l’histoire montre qu’il existe une énorme rivalité. Je pense que la proximité géographique, Manchester étant juste au sud, ajoute encore à cela".

"Nous allons aborder ce match comme tous les autres et j’espère que ce sera une soirée mémorable, comme le match face à Everton. Contre Everton, les supporters étaient très satisfaits de la victoire et de la manière dont nous avons gagné. J'espère que contre Manchester United, nous pourrons produire un spectacle similaire, représenter le maillot de Liverpool et jouer avec beaucoup de désir. J'espère que nous ramènerons les trois points".