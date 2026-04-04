Fabinho : « Nous nous sommes battus contre Al-Hazm... Et je prépare cela avec les légendes de l'Union »

Fabinho, joueur de l'équipe d'Al-Ittihad, a souligné que son équipe avait livré une performance combative face à Al-Hazm, match remporté par « l'Amiral » sur le score de 1-0, lors de la 27e journée du championnat professionnel saoudien.

Dans des déclarations au journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat », Fabinho a déclaré : « L'équipe a livré une performance combative et a passé un test important, surtout après le carton rouge, où nous avons dû nous battre ensemble pour tenir bon. Nous avons réussi à garder nos filets inviolés et avons marqué un but, ce qui reflète notre esprit combatif et notre bonne mentalité. »

La star brésilienne a ajouté : « Bien sûr, il y a encore des choses à améliorer, et nous avons six jours pour préparer le prochain match, nous devons donc être parfaitement prêts. »

Au sujet de la présence des légendes du club, Mohammed Noor et Hamad Al-Montashari, il a déclaré : « C'était mon premier jour avec l'équipe après mon arrivée hier, et je n'ai pas eu assez de temps pour discuter avec les joueurs ; je me suis contenté de les saluer juste avant le match. Demain, j'aurai plus de temps pour échanger avec eux, ce qui est positif. »

Il a conclu : « C’est également une bonne chose que les légendes de l’Al-Ittihad soient présentes parmi nous, car leur présence apporte un soutien moral considérable à l’équipe, et elles apportent toujours une contribution positive aux joueurs et au club. »



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