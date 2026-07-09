Fabinho fait des avances au Real Madrid : qui ne rêve pas de jouer pour le plus grand club du monde ?

Le milieu de terrain brésilien Fabinho a ouvert la porte à un retour au Real Madrid, exprimant son souhait d’endosser de nouveau le maillot merengue une fois son passage à Al-Ittihad terminé.

Après avoir quitté la sélection brésilienne en vue de la Coupe du monde 2026, le milieu de terrain a évoqué son avenir alors que son contrat avec Al-Ittihad expire sans renouvellement, le laissant libre lors du mercato estival.

Bien que le club n’ait pas encore officialisé son départ, la presse saoudienne acte l’épilogue de son passage à Jeddah.

Interrogé par l’émission « El Chiringuito », et cité par le journal « Mundo Deportivo », le milieu de terrain a confié : « Le Real Madrid ? Qui ne voudrait pas jouer pour le Real Madrid ? C’est le plus grand club du monde. J’ai désormais le temps de réfléchir et de discuter de mon avenir avec mon agent. »

Ce n’est pas la première fois que son nom est associé au club espagnol : à 32 ans, le milieu de terrain avait déjà porté la tunique merengue lors de ses débuts, après avoir rejoint en prêt l’équipe « Castilla » en provenance du club portugais de Rio Ave. Il avait même disputé une rencontre avec l’équipe première avant de partir.

Il a ensuite brillé à Monaco puis connu son apogée à Liverpool, où il a conquis plusieurs titres majeurs, dont la Ligue des champions et la Premier League.

L’été dernier, il a pris la direction de la Saudi Pro League.

Si son nom n’est pas en tête de liste des priorités madrilènes, son statut de joueur libre pourrait changer la donne : expérience et solidité défensive sans indemnité de transfert.