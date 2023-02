"Fabinho est un vieil homme", les stars de Liverpool humiliées après le Real Madrid

Liverpool a subi une sévère défaite 5-2 contre le Real Madrid enC11 mardi, et un joueur en particulier a dû supporter le poids des critiques.

Les Reds ont fait un début de match prometteur, avec une finition intelligente de Darwin Nunez et un effort opportuniste de Mohamed Salah qui leur ont permis de prendre une avance de deux buts.

Fabinho visé par les critiques

Les Madrilènes se sont battus de manière impressionnante et ont fini par dominer leurs hôtes, avec des doublés de Vini Jr et Karim Benzema, ainsi qu'un but d'Eder Militao.

Ce match a mis en évidence les faiblesses du milieu de terrain des Reds cette saison, Jordan Henderson et Fabinho ne faisant pas grand-chose pour aider le jeune Stefan Bajcetic alors que les Blancs dominaient le centre du terrain.

Et cela n'a pas échappé à la légende d'Arsenal, Liam Brady, qui a critiqué l'international brésilien en particulier alors qu'il travaillait comme expert pour RTE.

L'ancien milieu de terrain irlandais a cependant critiqué une série de stars de Liverpool pour leur rôle dans la capitulation.

Quatre stars de Liverpool visées

"Fabinho a été horrible, on aurait dit un vieil homme de mon âge qui jouait ce soir", a déclaré l'homme de 67 ans.

"Je ne pense pas que Virgil van Dijk se soit jamais remis correctement de cette blessure de Jordan Pickford, je pense qu'il s'est rompu le genou.

"Trent Alexander-Arnold - Klopp n'a pas maîtrisé sa défense. Cela a été tellement évident au cours des deux dernières années. Thiago n'était pas la solution au milieu de terrain. Je sais qu'il ne jouait pas ce soir, mais ils l'ont fait entrer quand Gini Wijnaldum est parti, et il n'a pas remplacé Wijnaldum.

Le départ de Sadio Mané a été un gros manque également. Donc, vous mettez toutes ces choses ensemble, et je pense que c'est là que la bulle a éclaté.

" Toutes les affaires contractuelles avec Salah - je ne pense pas que cela ait aidé.

"Mon dernier point : le club est-il à vendre ? Toutes ces spéculations déstabilisent tout le monde, et on voit bien qu'ils sont fragiles. "

Pour progresser, Liverpool devra obtenir l'un des meilleurs résultats de son histoire à Madrid lors du match retour le 15 mars.