Dans une déclaration audacieuse qui reflète l'ampleur de sa confiance et de son ambition, le milieu de terrain espagnol Fabián Ruiz est sorti de son silence pour se placer avec force dans la course au Ballon d'Or 2026. Le joueur qui a tout remporté avec le Paris Saint-Germain et la sélection espagnole cette saison estime que son rêve est légitime, et que l'ère du monopole des attaquants sur ce trophée est révolue.

Alors que le débat a commencé très tôt sur l'identité du vainqueur du Ballon d'Or, entre des noms de poids comme Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri et Ousmane Dembélé, un nouveau nom émerge avec force sur la liste : l'Espagnol Fabián Ruiz.

Le joueur du Paris Saint-Germain n'a pas caché son sourire lorsque le journal espagnol « AS » l'a interrogé sur la possibilité d'être sacré du trophée individuel le plus prestigieux, répondant par une formule à la manière de la célèbre phrase de son coéquipier Aymeric Laporte : « Pourquoi ne pas en rêver ? »

Fabián a déclaré dans son long entretien : « La vérité, c'est qu'à l'échelle de l'équipe, j'ai été le joueur qui a remporté le plus de titres, je crois que ça fait sept titres ces dernières années. Je suis très heureux de cette saison et de ce que j'ai accompli, je ressens mon importance au Paris Saint-Germain et avec la sélection nationale, c'est important pour n'importe quel joueur. »

Il a ajouté : « Le Ballon d'Or est un titre magnifique, quelque chose que tout joueur souhaite remporter, que les gens parlent de moi. Cela me réjouit que mes efforts soient reconnus, je vais essayer de terminer la saison à la meilleure place possible, et pourquoi ne pas en rêver ? Je ne vais pas vous mentir, tous les joueurs aiment être reconnus pour leurs efforts, exactement comme dans n'importe quel autre métier. »

La fin du monopole des attaquants

Fabián Ruiz, natif de la ville andalouse de Los Palacios, est convaincu que le football a changé, et que les distinctions individuelles ne sont plus réservées à ceux qui marquent des buts uniquement, citant en exemple le sacre de son coéquipier en sélection Rodri en 2024, et avant lui Luka Modrić.

Il a expliqué : « Ces dernières années, les autres postes ont acquis une importance et une valeur considérables, ce qui est à mon avis primordial. L'équipe est composée de 11 joueurs, remplaçants compris, et je pense que le défenseur ou le gardien de but n'est pas moins important que l'attaquant. C'est important pour le monde du football, et en particulier pour les jeunes joueurs, de regarder aussi les autres postes, et pas seulement le fait de marquer des buts. Les matchs se décident en marquant des buts, mais la victoire, au bout du compte, est le fruit de l'effort de toute l'équipe. »

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Dembélé et l'esprit du vestiaire

À propos de son concurrent et coéquipier à Paris Ousmane Dembélé, sacré du trophée l'année dernière et dont Fabián a été le témoin de près, il a déclaré : « Ousmane est une personne extrêmement sympathique, et il dit toujours que le travail collectif est la clé des distinctions individuelles, et que sans l'aide de son équipe il n'aurait pas pu y parvenir. Il l'a pleinement mérité. »

Bien qu'il soit convaincu que les trente nommés « sont là pour de bonnes raisons, et qu'il y a des joueurs remarquables qui ont réalisé une saison exceptionnelle », Fabián n'a pas caché son attachement au vestiaire du Parc des Princes : « Si l'un de mes coéquipiers du vestiaire l'emporte, ce sera bien mieux. »

L'empreinte d'Enrique et de De la Fuente

Fabián n'a pas oublié le grand mérite de deux entraîneurs qui ont joué un rôle central dans son explosion cette saison : Luis Enrique à Paris, et Luis de la Fuente en sélection.

Il a été titulaire lors de la finale de la Ligue des champions et de la finale de la Coupe du monde des clubs avec le Paris Saint-Germain, et il affiche un chiffre exceptionnel avec « la Roja » puisqu'il a disputé 50 matchs sans défaite.

Il a commenté ce chiffre avec humour : « Parfois je ne veux pas le dire à voix haute pour ne pas briser cette série, mais oui, 50 matchs avec la sélection sans défaite, espérons que cela dure encore plus longtemps. Ce serait bien pour moi, mais avant tout pour la sélection nationale. »

Il a conclu son propos par un message de gratitude, se remémorant la célèbre phrase de De la Fuente à son sujet avant l'Euro 2024 : « S'il ne s'appelait pas Fabián, il serait plus célèbre. »

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Il a déclaré : « Je l'ai toujours dit, je suis heureux de l'affection que je perçois de la part des gens, je suis apprécié par ceux qui comptent pour moi, mes proches : mes entraîneurs, mes coéquipiers. C'est le plus important pour moi, ceux avec qui je passe chaque journée. Être apprécié pour son travail, c'est toujours une belle chose. »