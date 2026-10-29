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Brighton & Hove Albion suit de près le jeune attaquant de la Juventus Adin Licina, auteur d’un début de saison convaincant lors de son prêt en deuxième division italienne. L’équipe de Fabian Hurzeler fait face à une forte concurrence du RB Leipzig, club de Bundesliga, ainsi que de rivaux anglais, alors qu’elle envisage de passer à l’action cet hiver pour recruter l’adolescent allemand.

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Brighton cible un jeune talent allemand en pleine ascension

Selon TEAMtalk, Brighton et Leipzig ont tous deux inscrit l’international allemand chez les jeunes de 19 ans sur leur liste de recrues potentielles après avoir suivi de près ses données statistiques et ses performances en match. Prêté cette saison à la Cremonese, en Serie B, le jeune joueur polyvalent compte déjà deux buts et une passe décisive, en évoluant sur le côté droit ou au poste de milieu offensif. Deux clubs de Premier League dont les noms n’ont pas été révélés sont également « très intéressés » par sa signature.

Un transfert gratuit garantit un bénéfice intégral

Passé par les équipes de jeunes du Bayern Munich avant de rejoindre Turin sans indemnité de transfert en février 2026, Licina est lié à la Juventus jusqu’en 2029.

La Juventus l’ayant recruté sans débourser d’indemnité, une vente de l’adolescent représenterait un bénéfice intégral dans ses comptes, même si le Bayern a inséré dans l’accord une clause lui donnant droit à 30 % du montant d’une future revente.

Cette clause a contribué à la rapide hausse de sa valorisation depuis l’été, jusqu’à environ 10 millions d’euros. Brighton, qui poursuit son modèle éprouvé de développement des jeunes talents sous la direction de Hurzeler, et Leipzig considèrent qu’un transfert cet hiver est envisageable si le géant italien accepte de discuter.

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Le prêt complique un départ cet hiver

Bien qu’aucune offre officielle n’ait encore été formulée, l’intérêt croissant venu d’Angleterre et d’Allemagne signifie que les dirigeants turinois devront bientôt décider comment gérer l’avenir immédiat du jeune joueur.

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Autoriser une vente définitive en janvier obligerait la Juventus à mettre fin prématurément à son prêt d’une saison à la Cremonese. Les dirigeants du club pourraient préférer le laisser terminer la saison en Serie B afin de mieux évaluer sa progression.

Néanmoins, des sources indiquent que le meneur de jeu est lui-même intéressé par la perspective de se mesurer à la Premier League.

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La course à la montée pèse sur la décision de Turin

Pour l’heure, Licina reste pleinement concentré sur son objectif d’aider la Cremonese à lutter durablement pour remonter en Serie A. Ses performances dans les semaines à venir détermineront si ses prétendants anglais et allemand concrétiseront leur intérêt à l’ouverture du mercato hivernal, au début de la nouvelle année. Une autre possibilité est que la poursuite de sa rapide progression convainque la Juventus de l’intégrer à son équipe première l’été prochain.