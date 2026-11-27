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Fabian Hurzeler, l’entraîneur de Brighton, a salué Ibrahim Osman, auteur d’un doublé jeudi lors de la victoire 4-0 contre l’Universitatea Craiova en Ligue Conférence. Après avoir effectué huit changements à la suite de la défaite de dimanche face à Hull City, Brighton a prolongé son invincibilité européenne grâce à une prestation dominante à l’Amex.

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Un Brighton remanié domine le champion de Roumanie

Osman a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, permettant à Brighton de rebondir après sa défaite 2-0 contre Hull City et de grimper à la deuxième place . L’ailier ghanéen a d’abord repris un centre de Jack Hinshelwood dès la troisième minute. Après le but de Maxim De Cuyper sur une frappe de 18 mètres et l’expulsion de Vladimir Screciu décidée après intervention de la VAR, il a servi Charalampos Kostoulas, avant d’inscrire le quatrième but d’une frappe enroulée face à Craiova, jusque-là invaincu.

Hurzeler satisfait d’une prestation sérieuse

Seuls De Cuyper, Pascal Gross et Chema Andres avaient conservé leur place par rapport à dimanche. Brighton a pourtant dominé tout au long du match, malgré une frappe tardive de Femi Azeez passée au-dessus.

S’exprimant sur le site officiel du club, Hurzeler a déclaré : « Je pense que nous avons très bien commencé. C’était aussi très important pour nous faciliter le match, car le premier but, en particulier, nous a aidés à forcer [l’adversaire] à laisser des espaces.

« Cela nous a donné plus d’espace pour combiner et davantage d’occasions d’attaquer leur surface. Je pense donc que nous avons été très professionnels et avons affiché un bon niveau en première période. Ensuite, bien sûr, le carton rouge nous a certainement aidés à achever, ou plutôt à modifier, la structure du match.

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« En seconde période, nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. Je n’étais pas satisfait de notre manque d’efficacité et de précision pour les conclure, car je pense que notre niveau a un peu baissé à ce moment-là. Dans l’ensemble, toutefois, gagner 4-0 signifie que nous avons fait beaucoup de bonnes choses. »

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Osman illustre la profondeur de l’effectif de Brighton

La soirée a marqué une étape importante pour Osman, 21 ans : aligné sur le côté gauche, il a inscrit ses premiers buts pour Brighton, tandis que Hurzeler a également procédé à trois changements à la mi-temps.

Saluant l’apport du jeune ailier, Hurzeler a ajouté : « Je pense qu’il a réalisé une très bonne performance aujourd’hui.

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« Il a inscrit le premier but et créé beaucoup d’autres occasions. Nous savons que sa principale qualité est le un-contre-un, surtout face aux équipes qui défendent avec un bloc bas. Avoir des joueurs capables de gagner ces duels est très utile, et il a montré des qualités très impressionnantes aujourd’hui.

« En plus de cela, je suis vraiment heureux qu’il comprenne de mieux en mieux à quel point il est important de continuer à travailler dur pour ne pas encaisser de but. En tant que joueur offensif, il en est aussi responsable, car c’est toujours la base de notre jeu. Dans l’ensemble, c’est donc une bonne performance. »

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Brighton retrouve le championnat

Brighton retrouvera la Premier League dimanche face à Newcastle United avec une confiance renouvelée après avoir réagi à sa défaite contre Hull . Avec les retours de Kaoru Mitoma et Yankuba Minteh encore attendus, l’effectif de Hurzeler semble bien armé pour relever les défis en championnat comme en Europe. Conserver ce niveau de jeu renforcera ses chances de qualification directe.