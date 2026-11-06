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Fabian Hurzeler a salué la résilience mentale de Brighton après sa victoire arrachée 1-0 contre Getafe en Ligue Conférence de l’UEFA. L’entraîneur a souligné la capacité de son équipe à passer des grandes affiches nationales à l’atmosphère hostile et âpre des déplacements européens.

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Brighton conserve un bilan défensif parfait

Brighton a poursuivi jeudi soir son impressionnant parcours européen en s’imposant de justesse sur la pelouse de Getafe. Cette victoire a reposé sur la discipline tactique et la solidité défensive de Brighton, qui a signé son cinquième match consécutif sans encaisser de but dans la Ligue Conférence cette saison. Ce résultat place le club de Premier League à une confortable cinquième place au classement général, alors qu’il vise un long parcours en phase à élimination directe.

Malick Yalcouye a fait la différence en inscrivant son quatrième but de la saison, décisif pour départager les deux équipes en Espagne. Le jeune joueur a manqué de chance en ne s’offrant pas un doublé : il avait déjà trouvé les montants lors d’une première période dominée par Brighton. Malgré un écart resté d’un seul but toute la soirée, Hurzeler s’est montré satisfait de la manière dont son équipe a répondu aux défis posés par la formation de Liga.

« C’est ce à quoi nous nous attendions, a déclaré Hurzeler sur le site officiel du club. Ces matches de Ligue Conférence sont différents. Il faut trouver la solution face à un bloc bas. Il faut comprendre ce que cherche l’adversaire et, pour cela, toujours faire preuve de patience dans ces matches. Je pense que nous l’avons fait aujourd’hui. Pour être honnête, nous n’avons pas livré notre meilleur match. Par moments, nous n’avons pas exécuté les choses simples au plus haut niveau. Mais au bout du compte, nous n’avons pas encaissé de but, pour la cinquième fois de suite dans cette compétition, puis nous avons marqué. Je pense que nous méritions de gagner ce match. »

Hurzeler salue le mental de haut niveau de son groupe

Hurzeler a insisté sur la force mentale nécessaire pour enchaîner de grandes rencontres de championnat et un déplacement dans un stade espagnol hostile. Il a salué la maturité dont ses joueurs ont fait preuve pour prendre les trois points malgré la grande fatigue souvent liée à un calendrier automnal chargé. L’entraîneur estime que cette capacité d’adaptation témoigne de la progression de son équipe cette saison.

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« Il est toujours important de trouver des solutions, et je dois vraiment féliciter mon équipe car, au bout du compte, ce sont les joueurs qui répondent présents sur le terrain. Je pense que c’est aussi une question d’état d’esprit. Vous avez joué deux fois à l’extérieur contre Manchester City, puis vous allez à Getafe. À Getafe, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous jouez à l’extérieur dans une ambiance très bruyante et pleine d’énergie, et vous devez y être préparés », a expliqué Hurzeler.

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Répondre à la pression des soirées européennes

L’ambiance au Coliseum était, comme souvent, intense, les supporters locaux faisant beaucoup de bruit pour déstabiliser les visiteurs. Brighton a dû gérer de longues séquences de possession face à une défense tenace qui ne laissait aucun espace. Hurzeler a souligné que, si la prestation technique n’avait pas été parfaite, ce résultat témoignait de la progression de son groupe lors des grands rendez-vous.

Réussir en Europe exige souvent une approche psychologique différente de celle requise chaque semaine en Premier League. L’entraîneur allemand a été particulièrement impressionné par la manière dont ses joueurs se sont adaptés à l’environnement à Madrid, surtout compte tenu du calendrier éprouvant auquel ils ont récemment été confrontés dans les autres compétitions. La capacité à arracher des résultats lors de déplacements difficiles devient une caractéristique de cette équipe de Brighton sous la direction de Hurzeler.

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Prendre de l’élan avant la phase à élimination directe

Avec un nouveau match sans encaisser de but, Brighton s’affirme comme l’une des équipes les plus difficiles à faire céder dans la compétition. La régularité de sa défense a permis à des attaquants comme Yalcouye de s’épanouir. Hurzeler a conclu en reconnaissant que, même si la prestation n’avait pas été un chef-d’œuvre, seul le résultat comptait dans un environnement aussi difficile. « Je pense que mes joueurs ont répondu présents aujourd’hui, pas au plus haut niveau, mais dans ces matches, il faut gagner, et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui », a ajouté l’entraîneur.

Cette victoire permet à Brighton de rester bien placé pour se qualifier directement pour les tours suivants, sans avoir à disputer un barrage supplémentaire. L’attention se tourne désormais de nouveau vers le championnat, Hurzeler souhaitant prolonger cette belle série sur tous les fronts.