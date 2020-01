FA Cup - Tottenham élimine Middlesbrough

Tottenham s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe d’Angleterre en prenant le dessus sur Middlesbrough (2-1).

Après avoir été contraint au replay, a réussi à prendre la mesure de Middlesbrough à l’occasion des 32es de la Coupe d’ . A domicile, les Spurs ont imposé leur loi, et ils l’ont emporté sans trop de peine même s'il n'y a qu'un seul but d'écart au coup de sifflet final.

La partie a été pliée dès le quart d’heure de jeu avec des réalisations signées des deux Argentins de l’équipe. L’ancien parisien Giovani Lo Celso a ouvert le score à la 2e minute du match, avant qu’Erik Lamela n’a ajouté un second but à la 15e. Les hommes de Mourinho ont ensuite géré tranquillement leur avance avant de concéder un but à sept minutes de la fin du temps reglémentaire. Une réalisation réussie par George Saville. Mais c’était sans conséquence sur l’issue de cette partie.

Lors du prochain tour, qui se tiendra entre le 24 et 27 janvier, Tottenham se rendra sur la pelouse de , une équipe de l'élite. Décrochés en championnat, les Londoniens pourraient profiter de cette compétition pour se retaper leur moral et éventuellement dépoussiérer leur palmarès, eux qui n’ont plus rien gagné depuis la en 2008.