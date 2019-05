FA Cup - Roberto Pereyra (Watford) veut y croire face à City

Ce samedi (18h), Roberto Pereyra et les Hornets affronteront l'ogre Manchester City en finale de la FA Cup. Non sans la détermination nécessaire.

Arrivé à durant l'été 2016 après deux saisons en dents de scie du côté de la Turin, l'Argentin Roberto Pereyra s'est progressivement imposé comme l'un des cadres de l'effectif des Hornets. Aligné à 33 reprises en cette saison et auteur de six réalisations, ce joueur de tempérament a été l'une des clés du beau jeu proposé par les siens, au point de devenir l'un des chouchous des supporters, pas forcément habitués à voir arriver des joueurs de ce calibre.

Si les Hornets ont terminé à la 11ème place en championnat, leur saison est une véritable réussite. Et pour cause, l'identité de jeu proposée par le club n'est pas passée inaperçue cette saison, suite notamment à un départ tonitruant en début d'exercice, ponctué par quatre victoires en autant de matches joués. Ce samedi, Watford aura l'occasion de faire de cette belle saison une saison historique, à condition de battre en finale de la , à 18h00.

"On est à 11 contre 11 au final et sur un match sec, tout est possible"

"Je crois que nous avons fait une très bonne saison. On a une finale à jouer, qui est pour nous très importante car avec tous les efforts réalisés et les choses qui sont arrivées, les bonnes comme les mauvaises, cela serait une joie immense de gagner le titre", a justement concédé Roberto Pereyra, dans un entretien accordé à Football, avant d'afficher son admiration pour le football britannique, si différent.

L'article continue ci-dessous

​

"C'est un football différent, un football très beau, qui se vit à fond. À Watford, on a un milieu de terrain qui marche très bien, et qui me permet de m'exprimer comme je le sens en étant utile à l'équipe (...) En , c'est une autre vie, une autre culture. Le football se vit d'une autre façon. Il faut profiter, après. Et être tranquille. Asados, maté... On a tout ce qu'il faut, un ami sait faire tout ça et il y a un restaurant où on peut aller pour manger. Puis Londres est la plus belle ville possible, on en profite. On reste à la maison et on passe du temps avec les enfants", a ainsi ajouté celui qui pourrait décrocher un titre face aux hommes de Pep Guardiola, avant de disputer la Copa America avec l' en juin prochain. Néanmoins, force est de constater que les Hornets ne sont pas vraiment favoris...

"On sait que City est une des meilleures équipes d'Europe, mais on est en confiance. Ce n'est qu'un match. On est à 11 contre 11 au final et sur un match sec, tout est possible", a toutefois confié Roberto Pereyra, qui veut croire à un exploit face à une équipe qui a déjà remporté la Premier League et la Carabao Cup cette saison... Une chose est sûre, les Hornets auraient tort de ne pas tenter crânement leur chance, le football ayant toujours réservé son lot de surprises.