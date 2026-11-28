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Eyüpspor contre Istanbul Basaksehir : heure du coup d'envoi

Super Lig - Journée 13 29 nov. 2026 - 08:00 Recep Tayyip Erdogan Stadi

Eyüpspor reçoit Istanbul Basaksehir au Recep Tayyip Erdogan Stadı, à Istanbul. Ce match de Süper Lig oppose deux clubs de la ville dont les situations actuelles sont très différentes.

La saison se passe mal jusqu'ici pour Eyüpspor. L'équipe entraînée par Mustafa Dalci vient de s'incliner 0-1 sur le terrain de Trabzonspor et occupe la 18e place du classement.

Auparavant, elle avait perdu 0-2 à domicile contre Kocaelispor. En cinq matches officiels, elle n'a remporté qu'une victoire, en Coupe sur le terrain de Fethiyespor (4-2).

Istanbul Basaksehir arrive au contraire en confiance. L'équipe de Nuri Sahin vient de battre Corum FK 4-2 et occupe la 7e place.

Basaksehir a remporté quatre de ses cinq derniers matches, dont un succès 5-2 contre Samsunspor. Sa seule défaite a été concédée sur le terrain de Beşiktaş (0-2).

Les confrontations directes penchent également en faveur des visiteurs : Eyüpspor n'a remporté aucun des cinq derniers duels. Voici où voir le match et les autres informations à connaître.

L'actualité de la semaine : qu'est-il arrivé à Eyüpspor et Istanbul Basaksehir ?

Eyüpspor compte une victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, sans aucun nul. L'équipe vient de perdre 0-1 sur le terrain de Trabzonspor, après une défaite 0-2 contre Kocaelispor. Son seul succès a été acquis en Coupe sur le terrain de Fethiyespor (4-2), tandis qu'elle s'est inclinée 1-5 chez Amed Sportif. Au total, Eyüpspor a marqué cinq buts et en a encaissé onze.

Istanbul Basaksehir a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un, sans aucun nul. L'équipe vient de s'imposer 4-2 contre Corum FK, après avoir gagné 2-1 sur le terrain de Göztepe et 5-2 contre Samsunspor. Sa seule défaite a été concédée chez Beşiktaş (0-2). Basaksehir totalise 13 buts marqués et huit encaissés.

Eyüpspor contre Istanbul Basaksehir : compositions

Eyüpspor contre Istanbul Basaksehir : forme des équipes

Eyüpspor contre Istanbul Basaksehir : bilan des confrontations directes

Eyüpspor contre Istanbul Basaksehir : les classements