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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a reconnu que son équipe avait été « extrêmement loin de nos standards » lors de sa victoire 2-1 contre le Slavia Prague. Malgré les trois points obtenus en Ligue des champions, Arteta a assumé l’entière responsabilité d’une baisse de régime alarmante en seconde période.

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Arteta frustré par le contraste saisissant entre les deux mi-temps

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a livré une analyse sans détour après la victoire 2-1 de son équipe face au Slavia Prague en Ligue des champions. Satisfait de la première période, l’Espagnol s’est dit très préoccupé par la manière dont Arsenal a perdu le contrôle après la pause.

« Deux mi-temps très différentes. En première période, nous avons joué à un très haut niveau en matière d’intensité, de rythme, de qualité et de clarté sur ce que nous devions faire... Nous avons été très efficaces. Nous aurions dû marquer trois, quatre ou cinq buts », a déclaré Arteta.

« Dès le début de la seconde période, nous avons été très loin de nos standards, des fondamentaux, des principes et de tout ce dont nous avions parlé pour éviter que cela se produise », a ajouté l’entraîneur.

L’entraîneur assume l’entière responsabilité de la baisse de régime après la pause

Le Slavia a tenté 17 tirs en seconde période, un record égalé de tirs concédés par l’Arsenal d’Arteta lors d’un match de Ligue des champions. L’entraîneur a abordé sans détour ce recul sur le plan tactique. « C’est une énorme leçon, et nous allons tirer les enseignements de cette seconde période », a expliqué Arteta.

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« Il y a beaucoup de facteurs, mais je n’aime pas m’en servir... J’assume l’entière responsabilité de notre baisse de régime en seconde période. »

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À propos de la sortie prématurée d’Ezri Konsa, Arteta a précisé : « Il a beaucoup joué, énormément de matches ces dernières semaines, et il avait quelques problèmes. Nous avons donc décidé de le faire sortir. »

L’entraîneur souligne l’importance de Raya et l’apport de Gyokeres

Arteta a salué le gardien David Raya pour ses arrêts décisifs en fin de match, tout en reconnaissant qu’il avait été trop sollicité. « Il a encore dû montrer ses qualités, bien plus que nous ne l’avions prévu... mais ce qui nous préoccupe, c’est ce qui s’est passé avant », a déclaré Arteta.

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L’entraîneur s’est en revanche félicité de la contribution de Viktor Gyokeres, auteur d’un but et d’une passe décisive : « Il a été vraiment bon... Il a très bien joué, pas seulement sur la passe décisive et le but, mais aussi parce qu’il était vraiment en phase avec l’équipe. »

« C’est une très bonne nouvelle pour lui, parce qu’il avait vraiment besoin d’une telle performance », a ajouté Arteta.

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Retour au championnat après cet avertissement européen

Malgré ses inquiétudes concernant la prestation de son équipe, Arsenal est revenu de la capitale tchèque avec 10 points en quatre matches et occupe la troisième place du classement de la Ligue des champions.

Arteta s’appuiera sur cette seconde période pour tirer des enseignements essentiels avant la reprise du championnat.

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Arsenal reçoit Hull City en Premier League samedi, avec l’objectif de signer une cinquième victoire consécutive en championnat avant la trêve internationale.