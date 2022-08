Extorsion, marabout, Mbappé et les Bleus... Tout ce qu'il faut savoir sur l'affaire Mathias-Paul Pogba

L'affaire Pogba agite la toile depuis la promesse de révélations "explosives" de Mathias sur son frère Paul, qui aurait "marabouté" Kylian Mbappé.

Comment Mathias a lancé "l’affaire Pogba"

Le coup d’envoi a été sifflé dimanche dernier. En fin de soirée, Mathias Pogba a publié sur les réseaux sociaux une vidéo - traduite par ses propres soins en quatre langues (!) - promettant des "révélations explosives" sur son frère Paul Pogba. Pour que ses fans puissent "décider, en connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place en équipe de France, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, s'il est une personne digne de confiance".

Et ce n’est pas tout, puisque Mathias Pogba a également promis des révélations sur l’avocate Rafaela Pimenta, qui a pris la succession de Mino Raiola, et… Kylian Mbappé, lequel aurait été "marabouté" sur demande de son coéquipier en équipe de France. Mais nous y reviendrons plus tard. Revenons sur l’affaire : au lendemain des révélations promises par le grand-frère de Paul Pogba, ce dernier a tenu à contre-attaquer par l’intermédiaire de ses avocats.

Mathias menace Paul, qui contre-attaque

"Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours", indiquait dimanche un communiqué émanant des avocats qui représentent le champion du monde, sa mère et Rafaela Pimenta.

De quoi confirmer que Mathias et Paul ne partent plus en vacances ensemble désormais, et surtout de quoi pousser les journalistes à enquêter, et à activer leurs réseaux parmi les forces de l’ordre. Très vite, la cellule investigation de France Info a justement réussi se procurer les auditions de Paul Pogba devant les enquêteurs, lesquels ont ouvert une enquête dès le début du mois d’août !

Pogba menacé par des hommes armés et cagoulés

Une enquête pour "menaces et tentatives d’extorsion en bande organisée", tout de même. Car selon France Info, Paul Pogba aurait raconté à la police avoir été emmené dans un appartement en banlieue parisienne - en marge du rassemblement des Bleus au mois de mars - dans lequel il aurait été menacé par des hommes cagoulés et armés de fusils d’assaut ! Ses agresseurs lui auraient réclamé 13 millions d’euros pour "service rendu", à savoir une protection "en toute discrétion" depuis le début de sa carrière.

Par la suite, ces individus sont revenus intimider et mettre la pression au joueur en s’invitant à plusieurs reprises dans le centre d’entraînement de Manchester United, puis dans celui de la Juve. À cette occasion, Paul Pogba affirmerait avoir ainsi reconnu son frère Mathias en compagnie des hommes qui l’ont menacé avec des armes à feu… Il a également confié aux enquêteurs que toute cette bande - à qui il a finalement versé 100.000 euros - le faisait chanter en menaçant de divulguer des messages compromettants dans lequel "La Pioche" solliciterait les services d’un marabout pour jeter un sort à Mbappé, ce qu’il a démenti.

Le récit de France Info n’a évidemment pas échappé à l’homme à l’origine de cette affaire, et il a rapidement réagi. "Ce que j'attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin à montrer son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé à parler pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on ne pourra rien me reprocher. Tu voulais vraiment me faire taire, quitte à mentir et m'envoyer en prison…", a déclaré Mathias Pogba sur les réseaux sociaux, avant d’en dire plus sur le "maraboutage" dont serait victime Mbappé.

Mbappé "marabouté" par Paul Pogba selon son frère

"Kylian, à présent tu comprends ? Je n'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi !", a conclu Mathias Pogba sur les réseaux sociaux. Rappelons que Paul Pogba a démenti cette histoire de "maraboutage" auprès des enquêteurs, mais il existerait une preuve…

Ce mardi, L’Équipe a effectivement évoqué la possible existence d’une vidéo qui prouverait les dires de Mathias Pogba concernant son frère et Mbappé. En ajoutant que le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, et le président de la FFF, Noël Le Graët, auraient eu vent de cette affaire… De son côté, le clan Mbappé observe l’affaire "avec distance pour l’instant, mais d’un oeil attentif", selon nos confrères, et il sortira sans doute du silence si les accusations de Mathias Pogba se vérifiaient.

Quelles conséquences pour l’équipe de France ?

On peut légitimement se poser la question à 82 jours de la Coupe du monde. Car "il s’agit du principal sujet de conversation entre les Bleus, où l’on essaye de démêler le vrai du faux et de savoir si l’enregistrement audio ou vidéo existe", explique RMC Sport ce mardi, en parlant d’un staff "halluciné" par cette histoire et d’un Deschamps "plus qu’attentif" à son avancée.

"J’adore Paul. J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France", a sobrement réagi Le Graët. Mais selon nos confrères, la question se pose bel et bien dans les locaux de la FFF, où on estime que "si ces faits étaient avérés, alors Paul Pogba pourrait très difficilement reporter le maillot tricolore", peut-on lire sur le site de la radio parisienne. En attendant, la prochaine liste de Deschamps prévue pour le 15 septembre sera scrutée avec attention, tout comme les fameuses révélations promises par Mathias Pogba.