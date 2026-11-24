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Manchester United reçoit une bonne nouvelle après avoir obtenu l’annulation du carton rouge infligé à Leny Yoro lors de sa lourde défaite à Anfield. La Fédération anglaise a confirmé mardi que la suspension du jeune défenseur avait été entièrement levée à la suite d’un appel contestant son expulsion.

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Le carton rouge du jeune joueur de United annulé

La Fédération anglaise a officiellement confirmé que Yoro ne ferait l’objet d’aucune autre sanction disciplinaire après son expulsion lors de la défaite 4-0 contre Liverpool dimanche. Le défenseur central français avait été expulsé dès la sixième minute pour une intervention sur Alexander Isak, considérée sur le moment comme une faute annihilant une occasion de but manifeste.

Cependant, après l’appel déposé par United, une commission de discipline indépendante a examiné les images et conclu que l’arbitre avait commis une erreur en expulsant le jeune joueur.

Dans un communiqué publié mardi, Manchester United a confirmé la bonne nouvelle concernant sa recrue estivale. « La suspension d’un match de Leny Yoro a été levée après un appel concluant à une expulsion injustifiée. Le joueur de Manchester United avait été expulsé pour avoir annihilé une occasion de but manifeste lors du match de Premier League contre Liverpool, dimanche 22 novembre.

Les motifs écrits de la décision de la commission de discipline indépendante seront publiés en temps voulu », a indiqué le club en relayant la communication officielle de la Fédération anglaise. Cette décision signifie que le joueur de 19 ans est désormais disponible pour le match de samedi, dont le coup d’envoi sera donné à 15 h GMT, contre Brentford à Old Trafford.

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Pochettino défend son joueur

L’entraîneur de United, Mauricio Pochettino, a vivement critiqué l’arbitrage dès le coup de sifflet final à Anfield. Revenant sur l’incident qui a changé le cours du match, l’ancien entraîneur de Chelsea a défendu en détail le jeune Français. « Le ballon allait vers le gardien. Je pense que, dans cette situation, si vous regardez les images de la VAR, vous pouvez voir, comme nous le voyons maintenant sur les images, qu’il [Leny Yoro] n’a jamais eu l’intention d’entrer en contact avec [Alexander] Isak. »

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Il a ajouté : « L’attaquant a vu que le ballon allait vers le gardien, il a légèrement ralenti sa course et il est tombé. Je ne vais pas changer ce qui s’est passé, et il est toujours important de rester respectueux. En même temps, je dois défendre mon club et dire ce que je pense. Je pense que tous ceux qui jouent au football peuvent voir que cette action ne méritait clairement pas un carton rouge », a-t-il expliqué.

Un après-midi douloureux à Anfield

Getty Images

Malgré cet appel couronné de succès, la lourde défaite 4-0 continue de peser sur le moral de l’équipe. Pochettino a reconnu que l’ambiance dans le vestiaire était extrêmement sombre après le match, notamment en raison du coup dur provoqué par le carton rouge si tôt dans la rencontre.

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« C’est tellement, tellement douloureux. Nous sommes tellement déçus. On n’imagine pas commencer ici, en Premier League, dans une telle situation. Le seul problème, c’est que le match a complètement changé au bout de six minutes. Maintenant, nous pouvons en parler et tout expliquer, mais le mal est fait. C’est tellement douloureux. Les joueurs ressentent la douleur provoquée par ce genre de situation. Je leur ai dit qu’ils devaient rester calmes et que ce qui s’était passé était totalement injuste », a déclaré Pochettino aux médias après le match.

La nécessité de faire mieux

Si l’entraîneur a rapidement souligné les erreurs d’arbitrage, il a aussi affirmé avec fermeté que les joueurs devaient assumer leur part de responsabilité dans cette débâcle. Il a insisté sur la nécessité de faire preuve de plus de concentration et de prendre de meilleures décisions sur le terrain, quelles que soient les circonstances.

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« Et nous devons aussi accepter de renforcer notre concentration, de prendre de meilleures décisions sur le terrain et de faire beaucoup mieux. Nous devons faire notre autocritique, mais aussi souligner certaines situations survenues pendant le match dont nous ne sommes pas satisfaits. Nous n’allons pas nier notre responsabilité. Nous devons progresser et mieux gérer ces situations », a ajouté l’entraîneur. Yoro étant désormais autorisé à rejouer, United espère afficher davantage de maîtrise en défense lors de son prochain match à Old Trafford.

Quelle est la suite pour Manchester United ?

Getty Images

Après sa lourde défaite contre Liverpool, Manchester United aura un rendez-vous exigeant en Ligue des champions : le club se rendra au Portugal mercredi pour affronter le Sporting CP. United se concentrera ensuite de nouveau sur le championnat, avec la réception de Brentford à Old Trafford samedi et l’objectif de rebondir après ce résultat décevant.