Massimiliano Allegri, l'entraîneur de Naples, a insisté sur le fait qu'il n'avait commis aucune faute justifiant son expulsion lors du match nul spectaculaire entre les Partenopei et la Roma sur le score de 3-3, mais sa réaction de colère a poussé les membres du staff technique à intervenir pour tenter de le maîtriser et l'empêcher de s'emporter davantage.

L'arbitre a brandi un carton rouge direct au visage d'Allegri le long de la ligne de touche, quelques instants après la validation du but de Leonardo Balerdi qui a permis d'égaliser à 3-3, à la suite du recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage et de l'approbation par l'arbitre de la validité du but.

Naples avait contesté l'existence d'une faute commise par Balerdi sur Sam Beukema durant l'action ayant abouti au but, et bien qu'un contact ait eu lieu entre les joueurs, celui-ci est survenu un certain temps avant que le but ne soit inscrit.

Beukema s'était relevé sur ses jambes et avait repris part à l'action, avant de retomber à nouveau en se tenant les côtes, et ce uniquement après l'inscription du but.

Davide Bernardi, l'envoyé spécial du réseau DAZN le long de la ligne de touche, a précisé qu'Allegri avait dit au quatrième arbitre Juan Luca Sacchi : « Si tu n'annules pas ce but… ».

Une fois le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage terminé, sans que l'arbitre ne soit convoqué pour revoir l'action, Allegri a commencé à s'éloigner de la ligne de touche.

Mais l'entraîneur n'a pas pu quitter les lieux, le quatrième arbitre Sacchi ayant attiré l'attention de l'arbitre Andrea Colombo, qui lui a brandi le carton rouge au visage.

Allegri a alors crié : « Qu'est-ce que tu as dit ? Dis-moi ce que tu as dit ? Non, non ! », tout en retirant sa veste et en s'apprêtant à la jeter, mais il l'a cette fois gardée en main, contrairement à des situations précédentes.

L'entraîneur de Naples a commencé à s'éloigner de la zone, furieux, avant de revenir en direction du terrain et du quatrième arbitre, tandis que les membres du staff technique tentaient de toutes leurs forces de le retenir et de l'empêcher d'avancer.

Ainsi, l'absence d'Allegri est confirmée pour la prochaine confrontation face à Monza, prévue en milieu de semaine, mais sa réaction de colère après l'expulsion pourrait entraîner une prolongation de sa suspension au-delà d'un seul match.