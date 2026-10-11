Expulsion et deux buts : Liverpool s'effondre face à Manchester City en 6 minutes

Liverpool a reçu un coup très dur face à Manchester City, après que sa domination dans le jeu s'est transformée en effondrement en 6 minutes seulement, à commencer par l'expulsion du Néerlandais Ryan Gravenberch à la 62e minute, avant que les Citizens n'exploitent la supériorité numérique et inscrivent deux buts consécutifs par l'intermédiaire d'Erling Haaland et de Jérémy Doku aux 65e et 68e minutes.

La 62e minute a constitué le tournant majeur de la rencontre, Gravenberch recevant un second carton jaune après une faute sur Jérémy Doku au début d'une contre-attaque de Manchester City. Le milieu de terrain néerlandais a ainsi quitté la pelouse, contraignant son équipe à terminer la rencontre à dix pendant la dernière demi-heure.

Cette expulsion est survenue à un moment difficile pour Liverpool, qui avait commencé à imposer sa domination sur le cours du match et à menacer les buts de Manchester City de plusieurs manières. Mais l'infériorité numérique a offert aux visiteurs l'occasion d'exploiter les espaces et de changer rapidement la physionomie de la partie.

Manchester City n'a pas attendu longtemps pour profiter de la situation, puisque le Norvégien Erling Haaland a réussi à inscrire le but de l'ouverture du score à la 65e minute, punissant rapidement Liverpool pour la perte de l'un de ses joueurs et offrant à son équipe l'avantage dans une rencontre qui prenait une tout autre tournure avant l'expulsion.

Trois minutes plus tard seulement, Jérémy Doku est revenu frapper à nouveau la défense de Liverpool, après avoir percé sur le côté gauche et décoché une superbe frappe enroulée qui a trouvé les filets du gardien brésilien Alisson Becker à la 68e minute, doublant l'avance de Manchester City et plaçant les locaux dans une situation extrêmement délicate.

Ainsi, 6 minutes seulement se sont transformées en cauchemar pour Liverpool, qui a encaissé deux buts après l'expulsion de Gravenberch, dans une séquence qui a reflété l'impact considérable du carton rouge sur l'équilibre de l'équipe et a donné à Manchester City un avantage important pour se rapprocher de la victoire sur la pelouse d'Anfield.

Manchester City s'est ainsi rapproché d'une récolte de trois points qui porterait son total à 18 points en 6 matches, poursuivant son début de saison avec un sans-faute et se détachant seul en tête de la Premier League, tandis que Liverpool est menacé de concéder sa première défaite en Premier League cette saison, après que ses calculs se sont effondrés en quelques minutes.



