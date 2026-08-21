La tension est montée d'un cran entre les supporters de l'Atlético Madrid et l'attaquant argentin Julián Álvarez, après l'apparition de banderoles pleines de colère aux abords du centre d'entraînement du club à Majadahonda, portant des messages directs réclamant le départ du joueur. Il s'agit du dernier signe en date de l'ampleur du mécontentement suscité par sa position sur son avenir, l'attaquant souhaitant rejoindre Barcelone.

Ces développements interviennent alors que l'Atlético maintient son refus catégorique de laisser partir Álvarez vers Barcelone. Et tandis que le club catalan semble loin de finaliser l'opération, l'intérêt d'Arsenal pour l'attaquant argentin apparaît comme une option susceptible de pousser la direction des « Rojiblancos » à reconsidérer l'idée de son départ.

Le match de l'Atlético Madrid face à Villarreal en Liga, dimanche prochain, constituera la première confrontation directe entre Álvarez et les supporters, après que l'attaquant argentin a fait l'objet de chants hostiles lors de son absence au match d'ouverture contre Malaga.

Mais cela dépendra de la décision de l'entraîneur argentin Diego Simeone quant à savoir s'il alignera son compatriote dans le onze, sur fond de colère des supporters.

« Va-t'en, Julián » : un message clair des supporters

Selon le journal « Mundo Deportivo », les joueurs de l'Atlético sont arrivés aux installations du club ce vendredi matin pour découvrir des banderoles accrochées aux abords du centre d'entraînement, parmi lesquelles la formule « Va-t'en, Julián », à côté du numéro 19 de l'attaquant argentin barré.

Álvarez lui-même figurait parmi les joueurs qui ont vu ces messages à leur arrivée au centre d'entraînement de l'équipe, une scène qui reflète l'ampleur de la colère grandissante des supporters à l'égard du joueur.

Ce n'était pas la première fois que les supporters de l'Atlético exprimaient leur colère envers Álvarez, le joueur ayant fait l'objet de chants injurieux de la part d'une partie de la tribune sud durant le temps additionnel du match de l'équipe contre Malaga.

Le silence d'Álvarez accroît la tension

Cette escalade des supporters survient alors qu'Álvarez n'a plus évoqué son avenir depuis les déclarations qu'il avait faites lors de la Coupe du monde, lorsqu'il avait réclamé un départ afin de « réaliser un rêve », en référence à son souhait de rejoindre Barcelone.

Depuis, l'attaquant argentin n'a pas rouvert le dossier, mais ses précédentes déclarations continuent de peser sur sa relation avec les supporters de l'Atlético, dont une partie considère désormais sa position comme la cause directe de la tension actuelle.

L'Atlético a fermé la porte à Barcelone

De son côté, la direction de l'Atlético a été claire dès le départ sur sa position concernant le transfert d'Álvarez à Barcelone, estimant que la manière dont le club catalan a géré le dossier a rendu la conclusion de l'opération hautement improbable.

Le directeur général de l'Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, avait considéré la façon dont Barcelone a traité l'affaire comme un manque de respect envers le club, ce qui a renforcé la décision de la direction de rejeter l'idée d'un transfert de l'attaquant au Camp Nou.

Barcelone n'a présenté qu'une seule offre pour recruter Álvarez, d'une valeur de 100 millions d'euros, le montant devant être réglé en six versements, une offre qui n'a pas été appréciée par la direction de l'Atlético, laquelle l'a traitée avec dédain selon le rapport.

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