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Le projet abandonné de Gianni Infantino visant à céder une participation dans la Coupe du monde aurait confié les droits commerciaux de la FIFA à une nouvelle société à but lucratif pour une durée pouvant atteindre 96 ans, selon des documents divulgués. Piloté par Thrive Capital, la société de Joshua Kushner, il prévoyait aussi une importante enveloppe de primes pour ses dirigeants et la possibilité d’une introduction en Bourse. La FIFA assure toutefois qu’Infantino n’en aurait tiré aucun bénéfice.

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Des documents révèlent un projet de cession des droits de la Coupe du monde sur 96 ans

Le projet avorté FIFA Forward Enterprise (FFE) d’Infantino aurait confié les droits commerciaux des compétitions de la FIFA à une nouvelle société pour une durée pouvant atteindre 96 ans. Selon des documents consultés par The Guardian, une évaluation interne des risques de la FIFA, datée du 17 juillet, détaillait la portée de l’accord. Elle avait été rédigée quelques jours avant la finale de la Coupe du monde 2026.

« Cet accord prévoit que la FIFA crée une filiale à but lucratif à laquelle seraient transférés tous les droits commerciaux des événements de la FIFA, afin qu’elle les exploite commercialement pendant les 96 prochaines années », indique le document. Le contrat aurait été reconduit par périodes successives de licence de 12 ans.

Enveloppe de primes, indemnité de rupture et possible introduction en Bourse

La proposition était pilotée par Thrive Capital, fondée par Kushner, dont le frère Jared est le gendre de Donald Trump. Un document présentant les conditions de l’accord réservait jusqu’à 5 % des actions de FFE à une enveloppe de primes destinée à sa direction. Celle-ci aurait pu recevoir jusqu’à 50 millions de dollars pour chaque milliard de dollars ajouté à sa valorisation initiale de 20 milliards de dollars.

Thrive aurait également eu droit à une indemnité de rupture de 250 millions de dollars si la FIFA avait enfreint l’accord. The Times a rapporté que le conseil d’administration aurait pu engager une introduction en Bourse huit ans après le lancement, avec le président de la FIFA à sa tête.

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La FIFA dément qu’Infantino aurait pu en tirer profit

L’évaluation des risques montrait que le département financier de la FIFA n’avait « pas directement connaissance des conditions de la transaction ». Infantino a abandonné le projet le 1er août après que l’UEFA a menacé de le boycotter, mais la FIFA assure qu’il n’avait rien à y gagner.

« Pour éviter toute ambiguïté, tout éventuel plan d’intéressement de la direction était exclusivement destiné aux membres de la direction de FFE, dont les responsables de la FIFA ne pouvaient pas faire partie. C’est une pratique habituelle pour les structures proposées de cette nature », a déclaré un porte-parole de la FIFA. « Les dirigeants de la FIFA n’auraient occupé que des postes de premier plan au conseil d’administration, sans aucune rémunération supplémentaire. »

Infantino reste favori malgré de nouvelles interrogations

La FIFA a invité les membres de son Conseil à consulter les dossiers à Zurich, tandis que l’UEFA cherche à obtenir des documents par la voie des tribunaux américains. Infantino reste favori pour décrocher un quatrième mandat à Rabat en mars prochain, malgré la candidature de Philippe Diallo à la présidence de la FIFA, soutenue par l’UEFA .