L'expert en arbitrage et ancien arbitre international égyptien, Reda El-Beltagi, a réagi à l'action lors de laquelle les joueurs de la sélection saoudienne ont réclamé un penalty, pendant le match face au Qatar ce samedi soir en demi-finale de la Coupe du Golfe Arabique (Gulf 27).

La 111e minute avait été marquée par une frappe puissante d'Abdullah Al-Hamdan, la star de la sélection saoudienne, qui a heurté la main de l'un des joueurs qatariens dans la surface de réparation, mais l'arbitre a refusé d'accorder le penalty.

À lire aussi

Al-Saibari parmi les 10 joueurs les plus chers de la Bundesliga : Olise écrase tout le monde

Révolution attendue dans la composition du Barça après la trêve internationale : Hamza sous les projecteurs

Au sujet de cette action, El-Beltagi a déclaré dans un entretien exclusif à « Kooora » : « Je ne considère pas que ce soit un penalty, même si je suis en désaccord avec l'interprétation de la règle. Je ne vois aucune intention, c'est donc pour cela que ce n'est pas un penalty. »

Le match s'est soldé par une victoire de l'Arabie saoudite aux tirs au but, sur la pelouse du stade Al-Inma de la Cité sportive du Roi Abdullah (le Joyau rayonnant) à Djeddah, après que les temps réglementaire et additionnel se sont achevés sur un score nul et vierge, les hôtes se donnant ainsi rendez-vous avec le vainqueur de la confrontation entre les Émirats arabes unis et Oman.

L'Arabie saoudite avait pris la tête du groupe 1 de la Coupe du Golfe, avec 9 points, devançant Oman, deuxième, de 4 points.

De son côté, le Qatar s'est qualifié pour la demi-finale après avoir terminé deuxième du groupe 2, avec 7 points, devancé à la différence de buts par les Émirats arabes unis, leaders.



