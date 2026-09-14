L’objectif principal de cette « expérience de pensée » serait donc que le successeur de Julian Nagelsmann puisse observer directement, avec ses adjoints, le plus grand nombre possible de joueurs à l’entraînement en amont. La prochaine trêve internationale durera deux semaines, et l’Allemagne disputera au total quatre matches de Ligue des nations durant cette période.

Avec le début du stage au campus de la DFB à Francfort-sur-le-Main ainsi que pendant la préparation à Herzogenaurach, l’ex-coach du BVB a formellement les mains libres. Les directives de l’UEFA n’entrent en vigueur que la veille de chaque jour de match : jusqu’à exactement 23 h 59, une liste définitive de 23 joueurs doit être déposée auprès de l’instance continentale, dont obligatoirement trois gardiens.

Comme les joueurs en dehors de cette liste de 23 ne sont pas autorisés à jouer le lendemain, mais que la sélection peut être modifiée à volonté d’un match à l’autre, ce plan XXL peut fonctionner.

L’idée de Klopp serait de procéder à un large remaniement de l’effectif après le deuxième match, le 27 septembre à Augsbourg contre la Grèce. Il restera ensuite jusqu’au 4 octobre deux autres rencontres contre la Serbie (1er octobre) ainsi que le match retour contre les Grecs.

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Quelle pourrait être la taille du premier groupe de Jürgen Klopp en tant que sélectionneur ?

Selon des informations concordantes de Sky et de la Sportschau, un groupe d’entraînement nettement plus large est au moins déjà acté : il pourrait aller jusqu’à 40 joueurs. En revanche, selon ces informations, le nombre de professionnels que le nouveau sélectionneur convoquera finalement n’a pas encore été définitivement arrêté.

« Ceux qui se donnent à fond vont beaucoup s’amuser avec moi », a déclaré le nouveau sélectionneur lors de sa présentation en juillet. Il a également ouvert la porte à de nombreux nouveaux joueurs. « J’ai énormément d’idées. Tous ceux qui sont éligibles pour jouer en équipe nationale doivent faire des efforts. C’est un nouveau départ. Des joueurs vont avoir une chance alors qu’ils ne s’y attendent pas du tout. »

Klopp a affirmé lui-même avoir 57 joueurs de champ sur sa première liste. Jeudi prochain aura lieu la première annonce de liste de Klopp.

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