Exequiel Palacios répond à l'intérêt du Real Madrid : "Il y a des chances que je joue pour le Real"

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, le milieu de terrain argentin est sorti du silence et espère un jour jouer pour la Casa Blanca.

Le Real Madrid continue de vouloir préparer l'avenir en faisant confiance à la jeunesse. Si les Merengue vivent une saison compliquée, ils continuent de s'intéresser aux futurs cracks du football mondial. Après avoir signé Vinicius Jr, arrivé l'été dernier, et avoir réussi à prendre Brahim Diaz, contre 15 millions d'euros, à Manchester City, la Casa Blanca aimerait s'attacher les services d'Exequiel Palacios.

Le milieu de terrain de 20 ans, vainqueur de la Copa Libertadores avec River Plate, est annoncé avec insistance vers le Real Madrid depuis plusieurs semaines déjà, mais pour le moment, aucun contrat n'a été signé. Néanmoins, Exequiel Palacios est sorti du silence afin de répondre à l'intérêt des Merengue. L'Argentin est touché et intéressé par le Real Madrid mais n'ira pas au bras de fer avec River Plate.

Palacios garde les pieds sur terre

"C’est une fierté que le Real Madrid me regarde ... C’est difficile de s’éloigner de tout ce qui se dit, j’essaie d’être calme et de profiter du moment, de mes journées, mes amis veulent que je reste ici. On réfléchit, on commence à se rendre compte de ce qui peut arriver, le Real Madrid est un très grand club, il y a des options pour que je joue là-bas", a avoué Exequiel Palacios dans une interview accordée à ESPN.



"Ma tête a toujours été à River Plate, je voulais en profiter et avoir la chance de jouer et d’être dans la formation de départ. Heureusement, cela m’a été donné et j’en profite pleinement. Ma famille respectera ma décision. En peu de temps, il m'est arrivé beaucoup de bonnes choses, mais bon, il faut être calme et en profiter", a ajouté le milieu de terrain argentin de 20 ans qui selon toute vraisemblance ne rejoindra pas les Merengue dès cet hiver. À ne pas rater Atletico Madrid, Diego Simeone : "Antoine Griezmann est le joueur le plus ambitieux que nous ayons"

Il y a quelques jours, l'agent d'Exequiel Palacios, Renato Corsi se montrait confiant sur Radio Rivadavia : "Les dirigeants de River se sont retrouvés avec le Real Madrid à Abou Dhabi. Dans les prochains jours, il y aura une offre formelle et l'opération est assez avancée. La famille, Exequiel et moi voulons le voir partir en juin et le Real Madrid n'a pas de problème à ce qu'il reste à River jusqu'à ce moment-là. Le Real Madrid le veut et River va le vendre. Ils sont d'accord, donc la proposition formelle sera présentée entre lundi et mardi".