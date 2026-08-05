La Fédération internationale de football association a adressé un message aux 211 fédérations, ce mercredi soir, dans lequel elle a détaillé la réunion d'urgence tenue à Rabat entre Gianni Infantino, président de la FIFA, et les hauts responsables de l'instance, après l'effondrement du projet portant sur la vente d'une partie des compétitions internationales, au premier rang desquelles la Coupe du monde.

Selon le journal « AS », la FIFA a abordé dans son message certaines des questions mises en lumière ces derniers temps : « L'objectif de la réunion était de discuter des événements de ces derniers jours et de vous informer des dernières évolutions. La réunion a, en premier lieu, salué le travail remarquable accompli par la direction de la FIFA, qui a garanti l'organisation réussie de la Coupe du monde 2026. Cela n'aurait pas été possible sans la collaboration du président, du secrétaire général et de la direction de la FIFA, qui ont travaillé comme une seule équipe et étaient en parfaite entente. »

La FIFA a poursuivi : « Pour dissiper toute confusion, le secrétaire général et les membres du conseil d'administration de la FIFA présents à la réunion réaffirment leur soutien total au président de la FIFA Gianni Infantino, seule personne élue par les 211 fédérations membres de la FIFA. De son côté, le président de la FIFA réaffirme son soutien total au secrétaire général et à la direction de la FIFA pour leur travail essentiel et exceptionnel dans la mise en œuvre de sa vision. »

La Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé certains détails de la réunion tenue à Rabat, dans laquelle il a été indiqué : « La réunion a conclu que l'efficacité et l'efficience des opérations, de la communication et de l'interaction entre le président de la FIFA, le secrétaire général et le conseil d'administration, visant à concrétiser cette vision, peuvent, et même doivent, être continuellement améliorées. Nous avons pleinement confiance dans le fait que les résultats de la réunion d'aujourd'hui renforceront la gouvernance de la FIFA, contribueront à restaurer la confiance dans l'organisation et nous permettront de nous préparer, dans l'unité et la transparence, aux grands événements et défis à venir, tout en poursuivant notre mission de développement du football à l'échelle mondiale. »

Elle a également formulé une autocritique concernant la tentative avortée de créer le projet FIFA Forward : « À cet égard, nous reconnaissons l'existence d'erreurs dans la proposition de création du projet ; notre objectif n'a jamais été d'exclure le conseil de la FIFA et les fédérations membres de ce processus. Nous aurions dû agir différemment. Nous reconnaissons également l'existence d'erreurs après la fuite de la proposition dans les médias. »

Elle a présenté ses excuses à toutes les fédérations qui auraient pu se sentir lésées : « Veuillez accepter nos sincères excuses pour ces erreurs. Nous nous engageons à faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. À cette fin, nous procéderons à l'analyse nécessaire, et un rapport à ce sujet sera présenté lors de la prochaine réunion du conseil de la FIFA. En outre, comme vous le savez, la proposition qui devait être soumise à l'approbation des fédérations membres et du conseil de la FIFA a été retirée. »

Elle a ajouté : « Maintenant que la proposition a été retirée, la FIFA ne tolérera aucune atteinte à son intégrité, à sa bonne gouvernance et à ses procédures, et prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver son nom et sa réputation. »

Elle a conclu en ces termes : « Nous apprenons de tout, et cette expérience nous aidera à continuer d'améliorer nos processus. Cela étant, il convient de souligner que, malgré la survenue de certaines erreurs, le cadre réglementaire de la FIFA a été pleinement respecté. Nous continuerons à collaborer avec vous pour analyser comment renforcer le développement du football à travers le programme FIFA Forward, dans l'intérêt des 211 fédérations membres, des confédérations continentales et des associations régionales affiliées à la FIFA. Nous sommes pleinement disposés à répondre à toutes vos questions et nous nous réjouissons de vous rencontrer en personne prochainement. Avec nos salutations les plus sincères, Mattias Grafström (secrétaire général). »