Il semble que les répercussions de ce qu'ont fait Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Vinicius Junior, le trio du Real Madrid, lors du match contre Elche, ne sont pas près de s'achever.

La polémique fait toujours rage après que les trois joueurs ont partiellement recouvert leur maillot lors de la rencontre entre Elche et le Real Madrid (2-3), mardi soir.

Les trois joueurs du Real Madrid ont choisi de masquer partiellement l'inscription « Nous sommes tous de Ceuta », en soutien aux habitants de Ceuta.

L'extrême droite en Espagne a attisé et exploité cette polémique, et s'est empressée de condamner les trois joueurs.

Mbappé a abordé la question hier, assurant à tous qu'il était conscient de la souffrance des migrants.

Toutefois, l'association « Ultras Sur », un groupe de supporters du Real Madrid classé à l'extrême droite et interdit d'accès au stade Santiago Bernabéu depuis 2013 après plusieurs actes de violence, dont le salut nazi, a réclamé des excuses de la part des trois joueurs.

L'association a déclaré dans un communiqué publié par le site « Foot Mercato » : « Bien que le groupe se distancie toujours de la polémique entourant les joueurs qui font preuve de manque de respect ou d'absence d'égard envers notre emblème et nos valeurs, nous nous sentons obligés de nous exprimer publiquement sur ce qui s'est passé mardi. Il est totalement inacceptable que des joueurs portant notre maillot et rémunérés par l'argent des membres manquent de respect aux citoyens espagnols qui subissent les conséquences de l'invasion. »

Et de poursuivre : « Nous sommes certains que chaque supporter du Real Madrid et chaque Espagnol ressent de la honte face à l'image qu'ont donnée ces trois individus. »

L'association a précisé : « Malheureusement, il n'est pas surprenant pour nous que le président de notre club ait choisi de fermer les yeux. C'est pourquoi nous exigeons des excuses publiques de ces joueurs. À défaut, nous réclamons la démission de Florentino Pérez, que nous tenons pour responsable de la perte des valeurs et de la dignité de notre club. »

L'association a conclu : « Vous pouvez perdre des matchs, des titres et de l'argent, mais lorsque vous perdez vos valeurs et que vous laissez cela se produire, vous perdez la génération qui était censée poursuivre votre parcours. »

Il est à noter que l'association des supporters du Real Madrid à Ceuta a lancé hier une attaque virulente contre les trois joueurs, les qualifiant d'hypocrites.