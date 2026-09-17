Il semble que les répercussions de ce qu'ont fait Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Vinicius Junior, le trio du Real Madrid, lors du match face à Elche, ne prendront pas fin de sitôt.

La polémique fait toujours rage après que les trois joueurs ont partiellement recouvert leurs maillots lors du match entre Elche et le Real Madrid (2-3) mardi soir.

Les trois joueurs du Real Madrid ont choisi de masquer partiellement la mention « Ceuta, c'est nous tous », en soutien aux habitants de Ceuta.

L'extrême droite espagnole a attisé cette polémique et l'a exploitée, s'empressant de condamner les trois joueurs.

Mbappé a abordé la question hier, assurant à tous qu'il était conscient de la souffrance des migrants.

Cependant, l'association « Ultras Sur », un groupe de supporters du Real Madrid classé à l'extrême droite et interdit d'accès au stade Santiago Bernabéu depuis 2013 après plusieurs actes de violence, dont un salut nazi, a réclamé des excuses de la part des trois joueurs.

L'association a déclaré dans un communiqué publié par le site « Foot Mercato » : « Bien que le groupe se distancie toujours de la polémique entourant les joueurs qui manifestent un manque de respect ou une absence de considération pour notre emblème et nos valeurs, nous nous sentons obligés de nous exprimer publiquement sur ce qui s'est passé mardi. Il est absolument inacceptable que des joueurs qui portent notre maillot et sont rémunérés grâce à l'argent des membres manquent de respect aux citoyens espagnols qui subissent les conséquences de l'invasion. »

Elle a poursuivi : « Nous sommes convaincus que chaque supporter du Real Madrid et chaque Espagnol éprouve de la honte face à l'image qu'ont donnée ces trois individus. »

Elle a souligné : « Malheureusement, il n'est pas surprenant pour nous que le président de notre club ait choisi de fermer les yeux. C'est pourquoi nous exigeons des excuses publiques de la part de ces joueurs. À défaut, nous réclamons la démission de Florentino Pérez, que nous tenons pour responsable de la perte des valeurs et de la dignité de notre club. »

L'association a conclu : « On peut perdre des matchs, des titres et de l'argent, mais lorsqu'on perd ses valeurs et qu'on laisse cela se produire, on perd la génération qui était censée poursuivre notre parcours. »

À noter que l'association des supporters du Real Madrid à Ceuta a lancé hier une violente attaque contre les trois joueurs, les qualifiant d'hypocrites.