L'ancien international algérien Aïssa Mandi a révélé les détails de la conversation qu'il a eue avec la star argentine Lionel Messi après l'intervention controversée survenue lors de la rencontre entre l'Algérie et l'Argentine, en phase de groupes de la Coupe du monde 2026, affirmant que le capitaine de l'Albiceleste s'est empressé de présenter ses excuses juste après l'incident.

Le match, qui s'est soldé par une victoire de l'Argentine sur le score de trois buts à zéro, a été marqué par une action ayant suscité une vive polémique, après que Messi est intervenu avec force sur la jambe de Mandi à la 31e minute, quelques instants après avoir ouvert le score, dans une action jugée par les experts de l'arbitrage comme méritant un carton rouge.

L'arbitre polonais Szymon Marciniak s'est toutefois contenté de siffler une faute, sans intervention de l'assistance vidéo, ce qui a poussé par la suite la Fédération algérienne de football à déposer une plainte officielle auprès de la Fédération internationale de football (FIFA).

Mandi a déclaré, dans des propos accordés au podcast Kampo, que Messi avait immédiatement compris qu'il avait commis une faute, ajoutant : « Messi savait qu'il avait fait une erreur, c'est pourquoi il est venu rapidement s'excuser auprès de moi et prendre de mes nouvelles. De mon côté, j'ai signalé à l'arbitre que l'intervention avait été violente, et lorsque je me suis relevé, j'ai indiqué qu'il fallait revoir l'action via l'assistance vidéo. »

Le défenseur de Levante a expliqué qu'il n'avait pas mesuré la gravité de l'intervention pendant le match, en raison de la différence de perception entre les joueurs sur le terrain et les spectateurs qui suivent les ralentis télévisés.

Il a ajouté : « La grande différence entre le public qui suit le match à l'écran et nous, sur le terrain, c'est qu'ils visionnent le ralenti en quelques secondes et se rendent compte de la violence de l'intervention, alors que nous ne bénéficions pas de cet avantage. J'ai ressenti la douleur sur le moment, mais je n'ai pris conscience de la gravité de l'intervention qu'en revenant au vestiaire, où la douleur s'est intensifiée ; mon entourage m'a dit que l'action méritait un carton rouge, puis j'ai visionné le ralenti. »

Malgré la polémique qui a entouré l'incident, Messi a poursuivi le match et inscrit 3 buts, conduisant l'Argentine à une victoire sur le score de trois buts à zéro.

La sélection argentine a terminé son parcours à la Coupe du monde 2026 en tant que finaliste malheureux, après avoir perdu la finale face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro, après prolongation, dans une rencontre qu'elle a achevée à 10 joueurs à la suite de l'expulsion du milieu de terrain Enzo Fernández.

À noter que Mandi a annoncé il y a quelques jours sa retraite internationale avec la sélection algérienne, après être devenu le joueur le plus capé de l'histoire de l'Algérie.