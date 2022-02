EXCLUSIVE - Tottenham : Comment Kane s'inspire de Messi, Ronaldo et Brady pour durer au plus haut niveau

Le capitaine anglais Harry Kane n'a plus grand-chose à prouver. À 28 ans, il est universellement considéré comme l'un des grands attaquants du football.

Cependant, le triple vainqueur du Soulier d'or de la Premier League, qui a également été le meilleur buteur de la Coupe du monde 2018, a encore des rêves à réaliser.

"J'ai l'impression que les gens sont dans la fleur de l'âge au début de la trentaine"

En effet, il veut maintenant imiter Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en continuant à marquer des buts bien après ses 30 ans.

"Les gens parlent de leur apogée entre le milieu et la fin de la vingtaine", explique-t-il à GOAL lors d'une interview exclusive au Hive, le stade du Barnet FC dans le nord de Londres. "Mais j'ai l'impression que les gens sont dans la fleur de l'âge au début de la trentaine, voire au milieu de la trentaine.

"Vous regardez Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski et Zlatan Ibrahimovic. Tous ces joueurs ont atteint la trentaine et ont porté leur carrière à un autre niveau.

"C'est quelque chose que je regarde et qui m'excite parce que je sais que je peux encore améliorer et réaliser beaucoup de choses.

"Je pense que Ronaldo et Messi ont établi la norme, non seulement sur le terrain mais aussi en étant très professionnels en dehors. Tout tient à la façon dont ils maintiennent leur corps en bonne forme, afin de pouvoir être performants semaine après semaine.

"C'est donc l'objectif : je veux jouer au football le plus longtemps possible. C'est un sport que j'aime et que j'apprécie chaque jour de ma vie, donc plus longtemps je le ferai, mieux ce sera."

Bien sûr, Kane marque des buts depuis déjà tellement longtemps que son incroyable régularité est presque considérée comme acquise.

Il est facile d'oublier tout le chemin qu'il a parcouru, tout ce qu'il a développé depuis son arrivée dans les équipes de jeunes de Tottenham.

À l'époque, l'attaquant originaire de Londres a été prêté à plusieurs reprises à Leyton Orient, Norwich, Millwall et Leicester.

À cette époque, rien ne laissait présager qu'il deviendrait un attaquant de classe mondiale. Après tout, il n'a marqué que 14 fois au cours de ces quatre périodes de prêt.

"Ces données ont joué un rôle énorme dans mon développement"

Cependant, sa carrière a vraiment décollé après la nomination de Mauricio Pochettino comme entraîneur de Tottenham en 2014.

L'Argentin a eu un impact considérable sur la carrière de Kane. Cependant, l'attaquant estime que sa propre compréhension et son appréciation des données des joueurs ont également joué un rôle déterminant.

Il est tellement fan, en fait, qu'il a même investi dans STATSports, un traceur GPS utilisé par presque tous les clubs de Premier League.

"Je suis probablement le double du joueur que j'étais à Orient (lors de sa première saison en tant que professionnel)", explique-t-il. "C'était il y a 11 ans maintenant et je pense que ces données ont joué un rôle énorme dans mon développement.

"Quand j'avais environ 20 ans, après quelques prêts qui ne se sont pas bien passés, je me suis demandé ce que je devais faire maintenant.

"J'ai donc regardé les statistiques et, avec l'arrivée de Mauricio Pochettino chez les Spurs, j'ai fait beaucoup de gymnastique et d'exercices supplémentaires sur le terrain d'entraînement, des courses à grande vitesse, pour faire passer mon jeu au niveau supérieur.

"J'ai eu l'impression que mon corps a effectué une véritable transition à ce moment-là et l'utilisation de toutes les données dont nous disposions m'a aidé à devenir physiquement plus fort et plus adaptable. J'étais capable de jouer match après match et même pendant la semaine.

"Techniquement, j'ai toujours été là. J'ai toujours pu marquer des buts. Mais si vous voulez jouer en Premier League, en Ligue des champions et dans le football international, vous devez gérer la charge de travail, les défenseurs et des choses comme ça.

"Ce travail m'a permis de passer à un autre niveau. À partir de là, j'ai continué à m'améliorer et j'ai l'impression que je m'améliore maintenant et que j'ai encore beaucoup à donner."

"Je suis un grand fan de Tom Brady"

Pour cette raison, il continuera à étudier des joueurs comme Lewandowski et Ibrahimovic. Cependant, Kane s'inspire également de figures extérieures au football, comme Tom Brady.

L'ascension du quaterback récemment retraité, du 199e choix de la draft NFL 2000 à sept fois vainqueur du Super Bowl, constitue un conte de fées qui résonne vraiment avec l'attaquant des Spurs.

"Je suis un grand fan de la NFL et un grand fan de Tom Brady aussi", admet-il. "C'est la façon dont il a commencé, dont il a été mis en doute et dont les gens n'attendaient pas grand-chose de lui, cela ressemblait à la façon dont ma carrière a commencé.

"Il a gardé la tête baissée, a travaillé plus dur que n'importe qui d'autre, a eu confiance en lui et a fait preuve d'une réelle détermination et d'une grande volonté, et c'est ce qu'il a fait.

L'article continue ci-dessous

"Il est le plus grand joueur à avoir jamais pratiqué ce sport, donc c'est mon objectif, m'améliorer et travailler dur. Il s'est amélioré d'année en année. J'ai 28 ans maintenant, mais je sens que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir dans ce sport.

"J'arrive à un âge où je veux voir quels sont les petits pourcentages de gain que je peux obtenir physiquement.

"Je regarde la NFL et les sports américains et comment ils utilisent les statistiques et je veux être impliqué dans ce domaine. J'aime voir mes statistiques. Je veux voir comment je peux m'améliorer."