À l’approche de chaque grand tournoi, les accusations visant la Fédération internationale de football (FIFA) et les arbitres resurgissent, alimentées par des allégations d’ingérences ou de consignes destinées à favoriser certaines équipes ou certains joueurs. Alors que la polémique monte en puissance avant la Coupe du monde 2026, l’ancien arbitre assistant anglais Darren Kane, qui avait officié lors des éditions 2010 et 2014, est intervenu pour réfuter ces rumeurs, s’appuyant sur son expérience de la compétition. Il affirme que les arbitres travaillent en toute indépendance et que les allégations d’un complot visant à faire remporter le titre à l’Argentine ou à Lionel Messi sont infondées.

De nombreux supporters, s’appuyant sur des publications circulant sur les réseaux sociaux et divers sites Internet, estiment que la Fédération internationale de football (FIFA) cherche à faire remporter la Coupe du monde à l’Argentine et à Lionel Messi, et que les arbitres sont impliqués dans la mise en œuvre de ce plan.

Mais l’ancien arbitre assistant anglais Darren Can a formellement démenti ces allégations, affirmant que les arbitres sont constamment confrontés à des accusations infondées les présentant comme les acteurs d’une « théorie du complot », ce qu’il a qualifié de totalement faux.

Il a rappelé avoir officié comme assistant lors des Coupes du monde 2010 et 2014 aux côtés de l’arbitre central Howard Webb et de l’autre assistant Michael Mullarkey ; une équipe autonome qui prenait ses décisions en toute indépendance, et selon lui, rien n’a changé depuis.

Il rappelle que les arbitres présents au Mondial sont désignés par leurs fédérations nationales et continentales, et que la FIFA ne les sollicite que pour six semaines environ ; durant cette période, ils restent totalement autonomes par rapport aux dirigeants de l’instance internationale.

Il a par ailleurs confié à la BBC que les arbitres logent dans un campement dédié et ne prennent part à aucune réunion avec les responsables administratifs de la FIFA, écartant avec fermeté l’idée de rencontres secrètes ou d’instructions orientant les résultats.

Il souligne enfin que le calendrier des arbitres est déjà saturé : entraînements physiques, visionnage de vidéos, analyse des rencontres de la veille et préparation des prochaines rencontres ne laissent aucune place à de telles allégations.

Le « plan Messi »

Il a insisté sur le fait que les rumeurs faisant état d’un plan visant à garantir la présence de Messi en finale sont infondées. Il a également commenté la rumeur selon laquelle la FIFA souhaiterait organiser une finale opposant l’Argentine à l’Espagne afin de créer une image symbolique de « passation de flambeau » entre Messi et Lamine Yamal.

Il a par ailleurs affirmé n’avoir découvert la célèbre photo où Messi pose avec un Lamine Yamal bébé que très récemment, et a jugé peu probable que la majorité des arbitres du tournoi en aient eu connaissance.

Darren Kane a reconnu que les arbitres commettaient parfois des erreurs, ce qui relève de la nature humaine, et que certaines décisions pouvaient sembler défavorables à une équipe ou à une sélection en particulier, mais que cela s’expliquait par la rapidité du jeu et non par l’existence d’instructions préalables.

Il a insisté sur le fait que les arbitres ne se laissent pas influencer par les noms des joueurs ou des sélections, se basant uniquement sur ce qu’ils observent sur la pelouse.

Il a cité en exemple un match de Ligue des champions qu’il avait arbitré avec Howard Webb entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, au cours duquel Lionel Messi était tombé dans la surface de réparation sans que l’équipe arbitrale n’accorde de penalty.

Il a expliqué que l’équipe arbitrale avait visionné la séquence le lendemain, comme elle en avait l’habitude après chaque match, et qu’elle avait reconnu que la décision pouvait être erronée ; toutefois, elle avait été prise sur le moment en toute sincérité et avec une conviction totale, sans tenir compte de l’identité du joueur ou du club.

Il a rappelé qu’un arbitre statue en moins d’une seconde et qu’il ne distingue souvent qu’un maillot rouge face à un maillot bleu, sans avoir le temps d’identifier le joueur.

Il a également évoqué un match entre l’Argentine et l’Égypte

Il a également souligné que la propagation des théories du complot nuit gravement aux arbitres, les exposant à des insultes et à des pressions psychologiques qui peuvent parfois menacer leurs familles.

Il a rappelé que le président de la commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, avait dû défendre l’équipe d’arbitrage après la victoire de l’Argentine sur l’Égypte (3-2) en huitièmes de finale, des supporters égyptiens ayant accusé l’arbitre français François Litxier et son équipe de partialité délibérée en faveur de l’Argentine.

Il a jugé légitime que Collina ait mis en garde contre la gravité de telles accusations, car elles peuvent se transformer en menaces directes contre les arbitres et leurs familles. Il a précisé en avoir été témoin, même s’il se considère chanceux de ne pas y avoir été confronté personnellement, peut-être parce qu’il est arbitre assistant et non arbitre central.

Finale de la Coupe du monde 2010

Il est également revenu sur ses souvenirs de la finale de la Coupe du monde 2010 entre l’Espagne et les Pays-Bas, qu’il a arbitrée avec son équipe, décrivant cette journée comme l’un des moments de plus grande fierté de sa carrière.

Il a rappelé que cette finale avait été l’une des plus éprouvantes à gérer, avec 14 avertissements et l’expulsion du défenseur néerlandais Johnny Heitinga, sans compter la polémique autour d’un possible second carton rouge pour Nigel de Jong.

Il a ajouté que l’équipe arbitrale avait essuyé de vives critiques de la part de l’entraîneur néerlandais Bert van Marwijk, rappelant que ces pressions faisaient partie intégrante du métier d’arbitre, à condition de prendre ses décisions avec honnêteté et impartialité.

Il a rappelé que des arbitres comme les Anglais Michael Oliver et Anthony Taylor avaient déjà été menacés ces dernières années en raison de leurs décisions, jugeant de tels comportements inacceptables et aggravés par la propagation de rumeurs remettant en cause l’impartialité des arbitres.

Théories du complot

Il a par ailleurs affirmé que, bien qu’il soutienne l’équipe d’Angleterre, l’arbitrage n’était pas responsable de l’élimination des « Trois Lions » face à l’Argentine, estimant que l’arbitre avait été trop indulgent durant les 25 premières minutes sans que cela ne soit décisif sur le résultat final.

Il a par ailleurs jugé extrêmement frustrant de voir les théories du complot persister, rappelant que l’arbitre subit une pression énorme et doit prendre des décisions cruciales en une seconde, avec des répercussions financières et sportives considérables.

Il a rappelé qu’une erreur d’arbitrage ne prouve pas l’existence d’un complot, citant plusieurs exemples du tournoi, comme le but allemand contre l’Équateur qui aurait dû être annulé pour jeu dangereux, un penalty qui aurait dû être accordé au Ghana face à l’Angleterre après une intervention d’Ezri Konsa, ainsi qu’un but valable annulé pour le Brésil face à l’Écosse.

Après 103 matchs, soit l’équivalent d’une dizaine de journées de Premier League, certaines erreurs sont inévitables.

La finale de la Coupe du monde

Pour conclure, il a évoqué la désignation de l’arbitre slovène Slavko Vinčić pour officier la finale de la Coupe du monde, rappelant que ce match constituait l’apogée de sa carrière et que l’émotion palpable lors de l’annonce par Pierluigi Collina traduisait l’ampleur de cet accomplissement.

Il a conclu en affirmant que Vinsic, comme tout arbitre d’une finale de Coupe du monde, se moque de l’identité du vainqueur et se concentre uniquement sur la gestion du match sans commettre d’erreur pouvant influer sur le score, rappelant que cette exigence est la seule qui vaille et que les rumeurs de complot ne sont que des allégations infondées.