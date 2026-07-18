Exclusif pour Koora : l’ancien buteur de l’Al-Ahly du Caire remplace Al-Soma en Saudi Pro League

Un ancien buteur de l’Al-Ahly égyptien s’apprête à rejoindre la Saudi Pro League lors du prochain mercato estival pour succéder au Syrien Omar Al-Soma, meilleur réalisateur de l’histoire du championnat.

Selon les informations de « Koora », l’attaquant congolais Afimiko Bololo, qui évolue actuellement au Jagiellonia Białystok (Pologne), s’apprête à s’engager avec le club saoudien Al-Hazm lors du prochain mercato estival.

L’attaquant congolais effectue actuellement les examens médicaux requis avant de rejoindre le stage de préparation de l’équipe en Tunisie, puis l’officialisation de son transfert.

Il prendra la place de l’attaquant syrien Omar Al-Soma, parti à l’issue de son contrat en fin de saison dernière après 9 buts et 1 passe décisive en 26 matchs.

Al-Hazm va recruter Bololo en tant que joueur libre, son contrat avec le club polonais ayant expiré ; la saison passée, il y a inscrit 21 buts et délivré 8 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues.

C’est lors de l’exercice 2024-2025, il y a deux ans, que l’attaquant de 27 ans s’est le plus illustré, en remportant le titre de meilleur buteur de la Ligue européenne des conférences avec 8 réalisations.

Ses performances avaient poussé Al-Ahly du Caire à entamer des négociations lors du dernier mercato d’hiver, mais le transfert n’avait pas abouti.

Âgé de 27 ans, Pololo a commencé sa carrière professionnelle au FC Bâle, en Suisse, où il a été promu en équipe première en 2019, avant de rejoindre le Greuther Fürth, en Allemagne, en 2022, puis le champion de Pologne l’année suivante.

En trois ans sous les couleurs du Jagiellonia Białystok, il a disputé 134 matchs, inscrit 56 buts et délivré 17 passes décisives, profitant de sa polyvalence pour évoluer également sur le côté du terrain.