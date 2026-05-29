Exclusif pour Koora : Crispo surprend Barcelone en conseillant à Alvarez de rester prudent

Hernán Crespo, ancien attaquant argentin, a prodigué un conseil à son compatriote Julián Álvarez, star de l’Atlético de Madrid, alors que le joueur pourrait changer de club lors du prochain mercato estival.

L’attaquant, qui a conclu l’exercice avec 20 buts et 9 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, se prépare parallèlement à disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Albiceleste.

Malgré les démentis des dirigeants colchoneros et du joueur lui-même, plusieurs médias assurent que l’attaquant de 26 ans devrait rejoindre Barcelone cet été, sous le regard attentif du Paris Saint-Germain, également intéressé.

Les deux hommes partagent un parcours similaire : ils ont commencé leur carrière professionnelle à River Plate avant de s’exporter en Europe.

Dans une interview à paraître sur Koora, Crispo lui a conseillé de rester à l’Atlético : « Julian évolue déjà dans l’un des meilleurs clubs du monde, et c’est une chance qu’il doit savoir apprécier. S’il se sent important et qu’il dispose de la continuité nécessaire, il n’y a pas d’urgence à partir. »

Il a toutefois précisé : « Mais Barcelone restera toujours un club spécial pour n’importe quel footballeur. »

L’ancien attaquant de Chelsea a conclu en déclarant : « Le plus important, c’est qu’il prenne sa décision en fonction de son évolution et de son bonheur sur le plan sportif. »

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