Exclusif Kooora : Crespo bénéficie de la confiance de Cristiano Ronaldo et figure dans les plans de clubs saoudiens et qataris

L'Argentin Hernán Crespo, ex-coach d'Al-Ain aux Émirats arabes unis et d'Al-Duhail au Qatar, s'apprête à retrouver la région. Plusieurs clubs saoudiens et qataris ont manifesté leur intérêt pour l'engager avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Le technicien argentin prépare sereinement son prochain défi : il examine avec attention les propositions reçues avant de choisir son futur point de chute, étape suivante après son passage sur le banc de São Paulo.

Selon une source interrogée par Kooora, le technicien argentin constituerait la priorité du club qatari Al-Sadd, qui cherche à remplacer l’Italien Roberto Mancini.

Selon cette même source, l’entraîneur argentin suscite aussi l’intérêt de clubs saoudiens, sans que leurs noms ne soient précisés.

Toutefois, Al-Ittihad et Al-Nassr semblent les mieux placés pour le recruter, puisqu’ils cherchent actuellement un nouvel entraîneur pour succéder respectivement à Sérgio Conceição et Jorge Jesus.

Selon la même source, Cristiano Ronaldo, star d’Al-Nassr et propriétaire d’Almería, aurait recommandé la nomination de Crespo à la tête de l’équipe espagnole, mais la direction du club a finalement opté pour un autre candidat figurant sur la short-list.

Âgé de 50 ans, l’Argentin avait offert un triplé (championnat, coupe et coupe de la Ligue) à Al-Duhail en 2022-2023, puis guidé Al-Ain vers le titre en Ligue des champions d’Asie la saison suivante.

Enfin, notons que son nom a récemment circulé en Europe, notamment à Rayo Vallecano, à Marseille, à la Lazio et à Parme.