L'ancien arbitre portugais Bruno Paixão a tourné en dérision la décision de l'arbitre du match entre le Real Madrid et le Real Betis de ne pas faire retirer le penalty de Kylian Mbappé, qui a suscité la polémique au cours des dernières heures.

Le Real Madrid a concédé sa première défaite de la saison en s'inclinant 1-0 sur la pelouse du Real Betis hier soir, vendredi, lors de la quatrième journée du championnat d'Espagne.

Mbappé a manqué l'occasion d'arracher le point du match nul après avoir raté un penalty dans le temps additionnel de la seconde période, arrêté par le gardien Álvaro Valles.

Les avis ont divergé quant au droit du Real Madrid de faire retirer le penalty, en raison de l'entrée du défenseur Marc Bartra dans la surface au moment du tir, puis de sa participation à l'action en empêchant Mbappé de reprendre le ballon après son rebond sur le gardien.

Alors que la presse espagnole a souligné que la décision de l'arbitre Alejandro Hernández était conforme aux lois de l'International Football Association Board (IFAB), Bruno Paixão estime que l'arbitre aurait dû faire retirer le penalty.

Paixão a déclaré, dans des propos accordés à Kooora : « Le défenseur du Real Betis se trouvait à l'intérieur de la surface de réparation au moment du tir, et il a participé à l'action par la suite en dégageant le ballon en corner. »

L'ancien arbitre portugais a ajouté : « L'arbitre assistant vidéo (VAR) aurait dû alerter l'arbitre pour qu'il visionne l'action à la vidéo et prenne la bonne décision. »

Selon ce qu'a mis en avant la presse espagnole, la règle stipule que l'appréciation de la présence d'un joueur à l'intérieur de la surface de réparation au moment de l'exécution du penalty repose sur la position de ses pieds, ou de toute partie de son corps en contact avec le sol, à l'instant où le ballon est frappé.

Les parties du corps se trouvant en l'air ne sont pas prises en compte, pas plus que leur projection verticale sur la pelouse, sauf dans un seul cas : lorsque le corps tout entier est détaché du sol.

Selon cette interprétation, Bartra est considéré comme se trouvant en dehors de la surface de réparation, car son pied ne touchait pas la pelouse, mais était suspendu en l'air.

En réponse à cela, Paixão a lancé, ironique : « Le joueur était dans la surface de réparation. C'est du football, pas du basket-ball ! », sachant que les règles du basket-ball autorisent les joueurs à toucher le ballon en dehors du terrain tant qu'ils ne touchent pas le sol.

Celui qui est âgé de 52 ans a précisé : « Par exemple : si un joueur se trouve en dehors de la surface de réparation, mais qu'il touche le ballon de la main alors que le ballon lui-même est à l'intérieur de la surface, la bonne décision est d'accorder un penalty. »

« Güler ne méritait pas l'expulsion »

Dans un autre registre, Paixão a affirmé que l'arbitre n'avait pas favorisé le Real Madrid en refusant de brandir un second carton jaune à l'encontre d'Arda Güler, le joueur du club madrilène.

En début de seconde période, Güler a fauché l'un des joueurs du Betis, tandis que l'arbitre s'est contenté d'accorder un coup franc sans brandir de carton jaune, ce qui a provoqué la protestation du capitaine Isco, lequel a réclamé que le joueur turc soit sanctionné d'un second carton jaune, après en avoir reçu un premier à la fin de la première période.

L'ancien arbitre portugais a commenté en ces termes : « À mon avis, il s'agissait d'une faute ordinaire de la part du joueur du Real Madrid, et rien ne justifiait de lui brandir un carton jaune. »

Il a conclu ses propos : « L'arbitre a pris la bonne décision sur cette action. »

Qui est Bruno Paixão ?

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Né en 1974, Bruno Paixão est l'un des plus éminents anciens arbitres portugais, ayant dirigé au cours de sa carrière des matchs dans plusieurs compétitions de premier plan, dont le championnat du Portugal, ainsi que diverses compétitions européennes.

La carrière d'arbitre de Paixão a débuté en 1990 et s'est prolongée jusqu'en 2018. Il a disputé son premier match dans le championnat portugais de première division en 1997, avant d'imposer son nom sur la scène nationale et continentale.

L'arbitre portugais a obtenu son badge international entre 2004 et 2012, et il figurait parmi les arbitres de première catégorie de l'Union européenne de football (UEFA) durant la saison 2012-2013, participant tout au long de sa carrière à la direction de matchs dans diverses compétitions nationales et internationales.

En dehors des terrains, Paixão a exercé comme ingénieur dans le domaine de la production industrielle, conciliant sa carrière professionnelle et son long parcours dans l'arbitrage.

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