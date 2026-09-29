Le Portugais José Peseiro, ancien sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne et actuel entraîneur d'Al-Ula, s'est démarqué de l'avis du Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, quant à l'influence des joueurs étrangers évoluant en Roshn League sur les internationaux saoudiens.

Donis s'est plaint du faible temps de jeu des joueurs de l'équipe nationale saoudienne avec leurs clubs en Roshn League, en raison de la mainmise des joueurs étrangers.

Il a déclaré en marge de la Coupe du Golfe Arabique « Khaliji 27 », qui se déroule actuellement en Arabie saoudite : « Je n'ai peur de rien, mais l'existence d'un championnat solide ne signifie pas nécessairement une équipe nationale forte. Les clubs s'appuient sur les stars étrangères, et cela réduit les chances des joueurs saoudiens. »

C'est ce dont s'étaient déjà plaints Roberto Mancini et Hervé Renard, anciens sélectionneurs de l'équipe nationale saoudienne, après avoir échoué à réaliser un exploit avec l'Arabie saoudite.

Mais Peseiro, qui a dirigé Al-Hilal pendant six mois en 2006 et l'équipe nationale saoudienne entre 2009 et 2011, a un avis différent : il estime que les joueurs étrangers ont été bénéfiques au football saoudien.

Peseiro a déclaré, dans un entretien accordé à Kooora qui sera publié en intégralité ultérieurement : « Ils ont aidé, et continuent d'aider, de manière considérable. »

L'homme de 66 ans a ajouté : « S'entraîner quotidiennement aux côtés d'un joueur qui a déjà remporté le Ballon d'Or ou été sacré champion d'Europe élève le niveau de n'importe quel joueur local. Les exigences ont augmenté, et cela rendra l'équipe nationale saoudienne bien plus mature. »

L'entraîneur portugais a poursuivi : « La réalité du football saoudien en ce moment n'a rien de comparable avec ce que j'ai vécu lorsque j'étais entraîneur d'Al-Hilal et de l'équipe nationale saoudienne. À tous les niveaux, et sous tous les aspects, le football s'est développé de manière considérable. Tout cet investissement et ce développement porteront leurs fruits à court et à moyen terme. »