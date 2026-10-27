Mustapha Hadji, légende de la sélection du Maroc, a ouvert le feu sur Sofyan Amrabat, joueur du Maroc, après la récente crise avec l'entraîneur Mohamed Ouahbi, soulignant que porter le drapeau marocain est « un honneur pour n'importe quel joueur ».

En septembre dernier, Amrabat avait annoncé la suspension de sa participation et son refus de représenter la sélection du Maroc tant que Ouahbi resterait à la tête du staff technique du Maroc, tout en affirmant qu'il n'avait pas pris sa retraite internationale.

De son côté, Ouahbi a assuré que les déclarations d'Amrabat étaient dues à son faible temps de jeu avec la sélection marocaine, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas obtenir davantage de minutes de jeu tant qu'il ne jouait pas régulièrement avec son club.

À propos de cette crise, Hadji a déclaré, dans un entretien filmé pour Kooora qui sera publié ultérieurement, « Amrabat joue pour la sélection marocaine qui représente le pays et porte son drapeau, et il ne joue pas pour Mohamed Ouahbi ; il doit donc jouer sous la direction de n'importe quel entraîneur ».

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Il a ajouté, en adressant un message à Amrabat : « Tu représentes le pays et non l'entraîneur, c'est pourquoi tu ne dois pas exiger un changement d'entraîneur, que ce soit Ouahbi, Regragui ou n'importe quel autre entraîneur ».

« Représenter le Maroc est un immense honneur »

Au sujet des déclarations faites ensuite par le joueur de l'Ajax Amsterdam, selon lesquelles son différend avec Ouahbi n'avait rien à voir, à la base, avec son faible temps de jeu en sélection, Hadji a affirmé que l'intérêt de la sélection marocaine devait rester au-dessus de tout problème.

Hadji a expliqué : « Représenter la sélection marocaine est un immense honneur. Avoir l'occasion de porter le drapeau marocain parmi 40 millions de Marocains, c'est quelque chose de grand, et cela doit être au-dessus de tout problème ».

La légende du Maroc a abondé dans le sens des déclarations de Ouahbi à propos de la crise, lorsque ce dernier a dit que « ton histoire t'octroie le respect, mais elle ne t'octroie pas le privilège de rester dans le onze de départ ».

Hadji a poursuivi ses déclarations en disant : « Tout le respect pour ce qu'Amrabat a apporté à la sélection, mais cela ne lui donne pas le droit de dire qu'un entraîneur doit partir pour que je rejoigne l'équipe ».

Il a enchaîné en adressant un message tranchant à Amrabat : « Qui es-tu pour dire cela ? Tu n'es pas au-dessus de la sélection, ni de l'entraîneur, ni du drapeau marocain. Tu dois venir en sélection, jouer et te taire, même si tu ne joues qu'une seule minute, car c'est un honneur pour toi ».

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