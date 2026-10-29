Mustapha Hadji, légende de la sélection marocaine, conseille à Brahim Díaz, actuelle star des Lions de l'Atlas, de quitter le Real Madrid pour rejoindre la Saudi Pro League, afin de préserver sa place au sein de la sélection.

Brahim Díaz souffre d'un manque de temps de jeu avec le Real Madrid depuis le retour du Portugais José Mourinho au début de la saison en cours.

Díaz s'est contenté de disputer 210 minutes, réparties sur 6 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, ce qui le place parmi les joueurs du Real Madrid ayant le moins de temps de jeu.

Malgré son brio lors des minutes qui lui ont été accordées cette saison, et deux passes décisives en Ligue des champions, la concurrence féroce dans le secteur offensif rend difficile la tâche de l'international marocain pour obtenir une place de titulaire dans l'effectif du club madrilène.

Des rapports de presse ont indiqué que la fédération saoudienne envisage sérieusement de recruter Díaz lors du mercato hivernal, en janvier prochain, et prépare une offre colossale.

À propos de la situation de Díaz au Real Madrid, Hadji a déclaré, dans son entretien accordé à Kooora, « Il évolue dans le plus grand club du monde, mais franchement, je lui conseille de partir vers le championnat saoudien s'il y a une offre. »

La star marocaine, qui a par le passé évolué en championnat anglais, a ajouté : « Je suis un bon suiveur de la Saudi Pro League, et la compétition là-bas voit la participation de professionnels de très haut niveau, et la concurrence y est rude. »

Hadji a insisté sur le fait que si Díaz continue d'être écarté de l'effectif du Real Madrid, cela signifie qu'il sortira des plans du sélectionneur Mohamed Ouahbi en sélection marocaine.

Il a affirmé : « Díaz ne joue que quelques minutes avec le Real Madrid, et il sera donc difficile de le convoquer en sélection marocaine, car il ne mérite pas de jouer au niveau international dans cette situation. »

La légende du Maroc a conclu ses déclarations à ce sujet en disant : « J'espère qu'il rejoindra un grand club en Arabie saoudite ou dans tout autre championnat, afin qu'il ait la possibilité de jouer plus d'une heure à chaque match. »

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