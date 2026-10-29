Mustapha Hadji, légende de la sélection marocaine, conseille à Brahim Díaz, actuelle star des Lions, de quitter le Real Madrid pour rejoindre la Saudi Pro League (Roshn Saudi League), afin de préserver sa place au sein de la sélection.

Brahim Díaz souffre d'un manque de temps de jeu avec le Real Madrid depuis l'arrivée du Portugais José Mourinho au début de la saison en cours.

Díaz s'est contenté de disputer 210 minutes, réparties sur 6 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, ce qui le place parmi les joueurs du Real Madrid ayant le moins de temps de jeu.

Malgré ses prestations convaincantes dans les minutes qui lui ont été accordées cette saison et les deux passes décisives délivrées en Ligue des champions, la concurrence féroce aux postes offensifs complique la tâche de l'international marocain pour décrocher une place de titulaire dans l'effectif de la Maison Blanche.

Des rapports de presse indiquent que la fédération saoudienne envisage sérieusement de recruter Díaz lors du mercato hivernal, en janvier prochain, et prépare une offre colossale.

À propos de la situation de Díaz au Real Madrid, Hadji a déclaré, dans son entretien accordé à Kooora: « Il joue pour le plus grand club du monde, mais honnêtement, je lui conseille de partir en championnat saoudien s'il y a une offre. »

La star marocaine, qui a elle-même évolué en championnat anglais, a ajouté : « Je suis un bon observateur de la Roshn Saudi League, et la compétition là-bas voit la participation de professionnels du plus haut niveau, la concurrence y est rude. »

Hadji a insisté sur le fait que la mise à l'écart persistante de Díaz de l'effectif du Real Madrid signifie sa sortie des plans de l'entraîneur Mohamed Ouahbi en sélection marocaine.

Il a affirmé : « Díaz ne joue que quelques minutes avec le Real Madrid, il sera donc difficile de le convoquer en sélection marocaine, car il ne mérite pas de jouer au niveau international dans de telles conditions. »

La légende marocaine a conclu ses propos à ce sujet en déclarant : « J'espère qu'il rejoindra un grand club en Arabie saoudite ou dans un autre championnat, afin d'avoir la possibilité de jouer plus d'une heure à chaque match. »

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