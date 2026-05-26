Exclusif : Naomi Girma évoque la culture de l’équipe nationale féminine des États-Unis, le mentorat d’Alex Morgan et son engagement pour la santé mentale dans le football

Militante engagée pour la santé mentale, Girma explique comment elle gère la pression et les revers, tout en assumant un rôle clé dans l’initiative « Create the Space » de Common Goal.

Son engagement auprès de Common Goal s’incarne aussi dans le don via le football, puisqu’elle a souscrit à l’engagement « 1 % ». Elle appelle aujourd’hui d’autres acteurs du ballon rond à la rejoindre à l’occasion de la Journée mondiale du don pour le football, programmée le 26 mai.

Elle a par ailleurs salué le leadership d’Alex Morgan et souligné l’impact positif d’Emma Hayes sur la santé mentale du groupe, grâce à des attentes claires en matière de culture d’équipe et à une approche féminine centrée sur la santé, la récupération et la charge d’entraînement des joueuses.

Plus d’informations sur la Journée mondiale du don pour le football : www.worldfootballgivingday.org

Pour approfondir votre compréhension de Create the Space, programme destiné à transformer les collectifs en communautés de soutien, consultez Common Goal.