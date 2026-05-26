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Exclusif : Naomi Girma évoque la culture de l’équipe nationale féminine des États-Unis, le mentorat d’Alex Morgan et son engagement pour la santé mentale dans le football

N. Girma
A. Morgan
Chelsea FC Women
WSL Série printemps
San Diego Wave FC
NWSL
Etats-Unis

Naomi Girma, défenseuse de l’équipe nationale féminine des États-Unis et du Chelsea FC, a accordé une interview au podcast « Soccer Girl » pour aborder les pressions liées au football de haut niveau, l’évolution du football féminin et les motivations profondes qui la conduisent à s’engager en faveur de la santé mentale.

Militante engagée pour la santé mentale, Girma explique comment elle gère la pression et les revers, tout en assumant un rôle clé dans l’initiative « Create the Space » de Common Goal.

Son engagement auprès de Common Goal s’incarne aussi dans le don via le football, puisqu’elle a souscrit à l’engagement « 1 % ». Elle appelle aujourd’hui d’autres acteurs du ballon rond à la rejoindre à l’occasion de la Journée mondiale du don pour le football, programmée le 26 mai.

Elle a par ailleurs salué le leadership d’Alex Morgan et souligné l’impact positif d’Emma Hayes sur la santé mentale du groupe, grâce à des attentes claires en matière de culture d’équipe et à une approche féminine centrée sur la santé, la récupération et la charge d’entraînement des joueuses.

Plus d’informations sur la Journée mondiale du don pour le football : www.worldfootballgivingday.org

Pour approfondir votre compréhension de Create the Space, programme destiné à transformer les collectifs en communautés de soutien, consultez Common Goal.

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